人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

共建“一带一路”朋友圈越来越大（和音）

2023年01月12日05:30 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　从“大写意”到“工笔画”，从落地生根到持久发展，共建“一带一路”朋友圈越来越大，好伙伴越来越多，合作质量越来越高，发展前景越来越好

　　

　　今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议10周年。新年伊始，中国与菲律宾续签共建“一带一路”谅解备忘录，与土库曼斯坦签署共建“一带一路”谅解备忘录。这充分表明，共建“一带一路”符合世界发展需求，顺应国际社会期待，始终保持强大韧性和旺盛活力。

　　中菲是一衣带水的近邻，合作潜力巨大。双方高度重视基础设施建设，愿持续深化共建“一带一路”倡议和“多建好建”规划对接，高质量推进基建项目合作，促进经济增长。双方续签“一带一路”合作谅解备忘录，签署帕西格河桥梁项目框架协议和中方援菲基建项目交接证书。双方将进一步深化基础设施建设合作，打造达沃—萨马尔大桥等重点工程，在商定的地点探讨开展经贸创新发展合作，共同维护产供链稳定。中土签署共建“一带一路”谅解备忘录，有利于全方位深化两国互利合作。双方将加紧推进共建“一带一路”倡议和“复兴丝绸之路”战略对接，推动两国各领域合作齐头并进，全面发展。

　　共建“一带一路”顺应经济全球化的历史潮流，顺应全球治理体系变革的时代要求，顺应各国人民过上更好日子的强烈愿望，这是其始终保持强大韧性和旺盛活力的根本所在。目前已有151个国家、32个国际组织与中国签署200余份共建“一带一路”合作文件。1月10日，世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告，将2023年全球经济增长预期下调至1.7%，较去年6月预测下调1.3个百分点。在经济全球化遭遇逆风、世界经济复苏陷入低迷的背景下，共建“一带一路”对促进有关国家和地区经济增长、推动全球共同发展的作用更加重要。世界银行2019年的研究报告显示，若共建“一带一路”框架下的交通基础设施项目全部得以实施，到2030年每年有望为全球产生1.6万亿美元的收益，占全球经济总量的1.3%。未来，更多国家携手高质量共建“一带一路”是大势所趋。

　　共建“一带一路”倡议源于中国，机会和成果属于世界。共建“一带一路”搭建起国际贸易和投资新平台。数据显示，2013年至2021年，中国同“一带一路”沿线国家累计货物贸易额近11万亿美元、双向投资超过2300亿美元。共建“一带一路”促进设施联通。一条条“幸福路”、一座座“连心桥”、一个个“繁荣港”，成为缩小发展鸿沟的助推器、推动共同繁荣的发动机，为增进各国民生福祉作出了新贡献。高质量共建“一带一路”顺应第四次工业革命发展趋势，把握数字化、网络化、智能化发展机遇，探寻新的增长动能和发展路径，建设数字丝绸之路、创新丝绸之路，为古老的丝绸之路注入新活力。英国社会学家、全球化概念首倡者之一马丁·阿尔布劳指出，“一带一路”将中国的和平发展与整个世界的繁荣幸福连接了起来。

　　作为中国为完善全球治理提供的重要公共产品，高质量共建“一带一路”继承创新、主动作为，强调求同存异、兼容并蓄，促进现有国际秩序、国际规则增量改革。共建“一带一路”倡议及其共商共建共享的核心理念被写入联合国、二十国集团、亚太经合组织以及其他区域组织等有关文件中，成为全球治理的重要共识。亚洲基础设施投资银行、丝路基金等多边开发机构和合作平台的设立，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。南非大学姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理表示，共建“一带一路”倡议为完善全球治理贡献了重要力量。

　　从“大写意”到“工笔画”，从落地生根到持久发展，共建“一带一路”朋友圈越来越大，好伙伴越来越多，合作质量越来越高，发展前景越来越好。今年，中方将考虑举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，为全球发展繁荣注入新动力。站在新的起点，中国将继续与各方共建和平、繁荣、开放、绿色、创新、文明之路，让共建“一带一路”这一世纪工程更好造福各国人民。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月12日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部