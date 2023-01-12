从“大写意”到“工笔画”，从落地生根到持久发展，共建“一带一路”朋友圈越来越大，好伙伴越来越多，合作质量越来越高，发展前景越来越好

今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议10周年。新年伊始，中国与菲律宾续签共建“一带一路”谅解备忘录，与土库曼斯坦签署共建“一带一路”谅解备忘录。这充分表明，共建“一带一路”符合世界发展需求，顺应国际社会期待，始终保持强大韧性和旺盛活力。

中菲是一衣带水的近邻，合作潜力巨大。双方高度重视基础设施建设，愿持续深化共建“一带一路”倡议和“多建好建”规划对接，高质量推进基建项目合作，促进经济增长。双方续签“一带一路”合作谅解备忘录，签署帕西格河桥梁项目框架协议和中方援菲基建项目交接证书。双方将进一步深化基础设施建设合作，打造达沃—萨马尔大桥等重点工程，在商定的地点探讨开展经贸创新发展合作，共同维护产供链稳定。中土签署共建“一带一路”谅解备忘录，有利于全方位深化两国互利合作。双方将加紧推进共建“一带一路”倡议和“复兴丝绸之路”战略对接，推动两国各领域合作齐头并进，全面发展。

共建“一带一路”顺应经济全球化的历史潮流，顺应全球治理体系变革的时代要求，顺应各国人民过上更好日子的强烈愿望，这是其始终保持强大韧性和旺盛活力的根本所在。目前已有151个国家、32个国际组织与中国签署200余份共建“一带一路”合作文件。1月10日，世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告，将2023年全球经济增长预期下调至1.7%，较去年6月预测下调1.3个百分点。在经济全球化遭遇逆风、世界经济复苏陷入低迷的背景下，共建“一带一路”对促进有关国家和地区经济增长、推动全球共同发展的作用更加重要。世界银行2019年的研究报告显示，若共建“一带一路”框架下的交通基础设施项目全部得以实施，到2030年每年有望为全球产生1.6万亿美元的收益，占全球经济总量的1.3%。未来，更多国家携手高质量共建“一带一路”是大势所趋。

共建“一带一路”倡议源于中国，机会和成果属于世界。共建“一带一路”搭建起国际贸易和投资新平台。数据显示，2013年至2021年，中国同“一带一路”沿线国家累计货物贸易额近11万亿美元、双向投资超过2300亿美元。共建“一带一路”促进设施联通。一条条“幸福路”、一座座“连心桥”、一个个“繁荣港”，成为缩小发展鸿沟的助推器、推动共同繁荣的发动机，为增进各国民生福祉作出了新贡献。高质量共建“一带一路”顺应第四次工业革命发展趋势，把握数字化、网络化、智能化发展机遇，探寻新的增长动能和发展路径，建设数字丝绸之路、创新丝绸之路，为古老的丝绸之路注入新活力。英国社会学家、全球化概念首倡者之一马丁·阿尔布劳指出，“一带一路”将中国的和平发展与整个世界的繁荣幸福连接了起来。

作为中国为完善全球治理提供的重要公共产品，高质量共建“一带一路”继承创新、主动作为，强调求同存异、兼容并蓄，促进现有国际秩序、国际规则增量改革。共建“一带一路”倡议及其共商共建共享的核心理念被写入联合国、二十国集团、亚太经合组织以及其他区域组织等有关文件中，成为全球治理的重要共识。亚洲基础设施投资银行、丝路基金等多边开发机构和合作平台的设立，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。南非大学姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理表示，共建“一带一路”倡议为完善全球治理贡献了重要力量。

从“大写意”到“工笔画”，从落地生根到持久发展，共建“一带一路”朋友圈越来越大，好伙伴越来越多，合作质量越来越高，发展前景越来越好。今年，中方将考虑举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，为全球发展繁荣注入新动力。站在新的起点，中国将继续与各方共建和平、繁荣、开放、绿色、创新、文明之路，让共建“一带一路”这一世纪工程更好造福各国人民。

《 人民日报 》（ 2023年01月12日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)