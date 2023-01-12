中国（江苏）第十八期援马耳他医疗队医生在给当地患者做耳针治疗。

中国（江苏）第十八期援马耳他医疗队供图

中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华民族的伟大创造和中国古代科学的瑰宝。中国充分发挥中医药独特优势，为构建人类卫生健康共同体贡献中国智慧和中国力量。

“对中医药发展很有信心”

不久前，第十九届世界中医药大会在巴西圣保罗举行，以“推动中医药高质量全球发展，为增进各国人民健康福祉做贡献”为主题，涉及巴西公共政策与中医药、中医药理论基础、针灸与身体治疗等内容，生动展现了近年来中医药的传承、发展与创新。

世界中医药学会联合会主席马建中表示：“此次是世界中医药大会第一次走入南美洲，希望以此为中医药搭建更广阔的平台。”

巴西联邦大法官皮涅罗在大会上分享了自己与中医的不解之缘。“20多年前，我的右臂疼痛，采用针灸疗法后，病痛得到明显缓解。”

在巴西贝洛奥里藏特市开办中医诊所的保罗，曾在北京中医药大学留学7年。他表示，如今，当地民众对中医药日益了解，接受中医药治疗的人逐渐增多，“我对中医药发展很有信心”。

据不完全统计，目前，巴西的中医药从业者已有20万人，针灸、草药等疗法已纳入巴西全国统一医疗系统。圣保罗联邦大学医学院预防医学部教授玛丽安娜·卡布拉尔曾在山东学习中医，多年来致力于在巴西，特别是在圣保罗市推广中医药。她表示，中医药有着独特疗效，希望越来越多的人了解中医药。

中国巴西中医药国际合作基地首席执行官方芳表示，巴西植物种类丰富，中成药来源广泛。中医药的技术与经验在这里不断推广，中医药治病与保健逐渐被民众所接受。此外，中医药教育和临床培训还有很大提升潜力和空间。

“患者的认可是关键”

“随着中医药走出去的步伐加快，许多国外患者从尝试、认可到信任中医药，切身体会到中医药的安全疗效。”西安中医脑病医院国际部主任王辉说，该院已接诊来自俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土耳其等10多个国家和地区约1.2万人次脑病患者。

3岁的俄罗斯小朋友阿尔塞尼患有小儿脑瘫，去年1月，他的母亲联系到西安中医脑病医院寻求帮助。在该院的远程会诊中心，主治医师白新潮通过视频连线与俄罗斯中医药学会的医生对阿尔塞尼进行会诊。“患儿有立迟、行迟、语迟等症状，我们为他量身制定了针刺、推拿、拔罐及康复训练等全方位治疗方案。”白新潮说。

经过一个疗程治疗，阿尔塞尼在运动和语言上有了很大进步，“太谢谢你们了！”万里之外，他的母亲眼中泛着泪花。

西安中医脑病医院是中国首批、西北首家“国家中医药服务出口基地”。近年来，医院通过线上方式为多国患者提供医疗咨询、远程问诊等服务。医院还先后在孟加拉国、印度尼西亚、俄罗斯、哈萨克斯坦、捷克等国建成8家国际中医药特色诊疗中心。

在匈牙利首都布达佩斯英雄广场对面，坐落着一栋简约而雅致的白色小楼，小楼门前的铭牌上写着“匈牙利岐黄中医药中心”。推门进去，从红色牌楼样式的药柜到人体针灸穴位模型，整个药房让人感受到浓厚的传统中医药文化气息。

“患者的认可是关键。”匈牙利岐黄中医药中心负责人陈震说，在匈牙利，中医药的接受度日益提高，越来越多的当地医生运用整体疗法配合中药和针灸为患者治疗，多所医科大学开设了中医针灸课程。

阿尔及利亚驻华大使哈桑·拉贝希日前在一场防疫政策专题会上说，他的妻子曾在阿尔及利亚帮助推广中医药。他积极评价中医药在疫情防控中发挥的重要作用：“可以负责任地告诉大家，目前阿尔及利亚对中医药的效果和反馈是非常积极的，使用过中医药的阿尔及利亚人民大都十分满意，也非常感谢中国。”

“增添更多健康保障”

中医针灸已被列入联合国非遗名录，中医药治疗新冠肺炎的疗效获世卫组织认可，中医药日益成为世界人民的财富。

去年3月16日，中国援柬埔寨中医抗疫专家组抵达柬首都金边，这是中国对外派出的首支国家级中医抗疫专家组。专家组组长樊茂蓉介绍，16人专家组在考斯玛中柬友谊医院开展医疗援助。9个多月以来，专家组向当地民众提供中医药和中西医结合的医疗服务，多次赴柬埔寨参议院、陆军学院等机构举办中医药科普讲座，同柬埔寨卫生部、各主要医院等专业人士座谈交流，并对柬医务人员进行抗疫相关培训，还向柬埔寨社会推广中医药知识和疗法。

以前，柬埔寨民众对中医药知之甚少。随着专家组的到来，尤其是考斯玛中柬友谊医院中医门诊的开设，当地民众有机会接受中医药治疗，逐步开始了解中医传统。柬埔寨女教师坎艾刚过50岁，近一段时间常有乏力、腰酸腿软的症状，看了很久的西医，始终不见好转。在邻居的推荐下，坎艾前往考斯玛中柬友谊医院中医门诊就诊。在专家组医生的治疗下，坎艾服用了两周中药后，明显感觉腿脚有力气了，腰酸腿软也得到极大缓解。“我要坚持好好看中医，相信身体会逐渐好起来。”坎艾说。

据介绍，考斯玛中柬友谊医院中医门诊每天接诊患者超过60名，不光是金边民众，许多外省的患者也会驱车几个小时来就诊。柬埔寨首相洪森表示，中方对中医药诊疗技术和经验的无私分享，有助于柬医学发展，为柬民众生命健康提供了更多保障。

西莫娜·塞蒙切利是马耳他保拉市的一名家庭主妇，一个多月前不慎扭伤髋关节。记者见到她时，她刚刚结束当天的治疗，“中医治疗很有效果，我感觉好多了。”塞蒙切利已接受了四次针灸治疗，髋部疼痛症状有了明显好转。

地中海地区中医中心于1994年由中国和马耳他政府合作成立，中国（江苏）第十八期援马耳他医疗队在该中心开展医疗工作。2008年，中心在马耳他国立圣母医院设立中医科。截至目前，中国已派出18期援马医疗队，累计治疗患者20多万人次。

在中医中心的诊室外，马耳他圣玛格丽特中学教师马丁·阿祖帕蒂告诉记者，他这次专程来表达感谢并邀请医疗队参加活动。阿祖帕蒂说，学校设立了“中国角”，帮助学生了解中国文化。师生们对中药、针灸等中医疗法非常感兴趣，希望能与医疗队合作，让学生们近距离感受中医的奇妙。

“中医中心的医生治愈了我母亲的肩膀疼痛顽疾，我希望能让学生们认识并接触这博大精深的中医药文化。”阿祖帕蒂说，如今，他出差时总会随身携带一些中医药品，有一次出差时，阿祖帕蒂包里的膏药派上了用场，同事对中医的功效啧啧称奇。“中医药为我们增添更多健康保障。”阿祖帕蒂如是说。

（本报北京、里约热内卢、曼谷、罗马1月11日电 记者刘融、原韬雄、吴杰、陈一鸣、赵益普、孔歌）

《 人民日报 》（ 2023年01月12日 03 版）

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