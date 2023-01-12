新华社亚的斯亚贝巴1月11日电（记者汪平 金正）1月11日，外交部长秦刚同非盟委员会主席法基共同会见记者时驳斥了所谓中国给非洲带来“债务陷阱”的无理指责。

秦刚表示，近年来，非洲国家积极致力于促进经济社会发展，但资金不足成为制约非洲繁荣振兴的主要瓶颈，如何平衡发展融资与债务增长关系，这是各国在发展中必须直面的问题。

秦刚说，中非是同呼吸、共命运的好兄弟，双方在共同发展的道路上并肩前行。中国始终致力于帮助非洲减缓债务压力，积极参与二十国集团（G20）缓债倡议，同19个非洲国家签署缓债协议或达成缓债共识，是二十国集团成员中落实缓债金额最大的国家。中方还积极参与G20共同框架对乍得、埃塞俄比亚、赞比亚的个案债务处理。习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议上宣布，从国际货币基金组织增发给中国的特别提款权中拿出100亿美元，转借给非洲国家，有关工作已取得阶段性进展。世界银行统计报告显示，在非洲整体外债中，多边金融机构和商业债权人所持债务占比近四分之三，是非洲债务大头，他们在缓解非洲债务问题上可以也应该发挥更大作用。中方呼吁各有关方按照“共同行动、公平负担”原则，为缓解非洲债务压力做出贡献。

秦刚强调，非洲债务问题的本质是发展问题。解决非洲债务问题不仅要通过债务处理等手段治标，也要治本，提升非洲自主可持续发展能力。中方对非融资合作主要涉及基础设施建设和生产性领域，着眼提升非洲自主可持续发展能力。所谓中国对非“债务陷阱”是强加给中非的话语陷阱。中国在非洲开展的项目和合作为非洲发展和民生改善做出贡献，非洲人民对此最有发言权。中方将继续尊重非洲人民意愿，立足非洲实际情况，通过中非合作给非洲人民带来实实在在的利益，实现更好的共同发展。

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