新华社新德里1月11日电（记者赵旭）印度中央污染控制委员会10日公布的报告显示，据印度国家清洁空气计划监测，该国首都新德里成为2022年全国空气污染最严重城市，细颗粒物（PM2.5）全年平均浓度达到安全上限的两倍多。

报告显示，2022年新德里的PM2.5全年平均浓度为99.7微克/立方米，达到该国设定的安全上限40微克/立方米的两倍以上。2022年印度空气污染最严重的10个城市还包括法里达巴德、加济阿巴德、巴特那、穆扎法尔布尔、诺伊达等，这些城市大多集中在恒河平原地区。

2022年入冬以来，新德里空气质量开始急剧下降。印度中央污染控制委员会发布的数据显示，11月3日新德里的空气质量指数就已超过400，达到印度空气污染评判标准的“严重”级别。此后两个多月内，新德里空气质量指数始终保持在300至400左右，最严重时超过600。印度媒体报道说，严重的空气污染往往持续整个冬季，发生在新德里等城市的空气污染不仅造成大批市民患上哮喘等呼吸道疾病，每年还引发不少死亡案例。

印度联邦政府于2019年启动国家清洁空气计划，提出到2024年将102个城市空气污染水平在2017年基础上降低20%至30%。

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