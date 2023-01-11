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秦刚：为非洲卫生事业和人民健康福祉做出更大贡献

2023年01月11日21:30 | 来源：新华网
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　　新华社亚的斯亚贝巴1月11日电（记者汪平　金正）1月11日，外交部长秦刚在出席非洲疾控中心总部项目竣工仪式时表示，非洲疾控中心总部项目是习近平主席在2018年中非合作论坛北京峰会上宣布的对非合作旗舰项目，是继非盟会议中心后中非合作的又一标志性项目。疫情发生以来，中非双方克服困难，提前实现项目封顶，打造了中非合作新亮点。

　　秦刚说，非洲疾控中心总部大楼及时保质交到非洲朋友手中，体现了中非合作的高标准和高水平，诠释了重信守诺、高效务实的中国风范。相信在中非双方共同努力下，非洲疾控中心必将为非洲卫生事业和人民健康福祉做出更大贡献，在中非关系史上写下新的绚丽篇章。

　　秦刚强调，中国从不开“空头支票”，更不会强人所难。我们将把非洲疾控中心总部圆满转交给非洲朋友，由非盟全权运营管理。如果非方有需要，我们也会竭尽所能，继续提供支持和帮助。非洲疾控中心总部已经巍然屹立在我们身后，这是中非双方的兄弟姐妹们用传统友谊和辛勤汗水浇筑起来的伟大丰碑，它用无可辩驳的事实告诉世界，中国始终以实际行动支持非洲，中非关系的未来必将更加美好。

(责编：白宇、牛镛)

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