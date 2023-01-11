新华社亚的斯亚贝巴1月11日电（记者汪平 金正）1月11日，外交部长秦刚在非盟总部同非盟委员会主席法基举行中国同非盟第八次战略对话。

秦刚说，非盟是非洲国家联合自强、发展中国家团结合作的一面旗帜。近年来，非洲一体化进程势头强劲，在国际事务中的集体影响力不断增强，中方对此表示祝贺，相信非盟一定能够引领非洲国家在发展振兴的征程上取得更大成就。

秦刚表示，中国始终将非洲置于外交优先方向，传承和弘扬中非友谊已经成为中国外交的光荣传统和鲜明底色。当前，中非盟保持良好合作势头，政治互信不断增强，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。我们愿继续与非洲做共同成长的发展伙伴，携手构建新时代中非命运共同体。中方率先支持非盟加入二十国集团，支持增强非洲国家在联合国安理会等国际组织中的代表性和发言权，维护广大发展中国家的共同利益。愿共同弘扬全人类共同价值，维护真正的多边主义。

法基说，在非洲争取民族独立和解放的斗争中，中国同非洲站在一起；在非洲加快发展振兴、更多参与国际事务的努力中，中国同非洲站在一起。我们珍视中方为非洲一体化、互联互通、自贸区建设提供的强有力支持，期待同中方一道，携手推进新时代中非命运共同体建设。

双方对中非关系前景充满信心，强调将密切高层往来，更紧密对接各自发展战略，聚焦务实合作。秦刚表示，中方愿继续为维护非洲和平安全发挥建设性作用。

会谈后，双方签署了关于非洲疾控中心的经济技术协定等合作文件，并共同出席疾控中心总部竣工仪式。

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