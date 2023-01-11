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法国政府拟将法定退休年龄逐步提高至64岁

2023年01月11日15:13 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎1月10日电（记者徐永春 唐霁）法国总理博尔内10日公布退休制度改革方案，计划2030年前将法定退休年龄从目前的62岁逐步提高至64岁，并承诺将提高最低养老金标准。

　　根据博尔内在当天新闻发布会上公布的改革方案，自今年9月1日起，法定退休年龄将“每年延迟三个月，至2030年提高到64岁”。方案同时规定，自2027年起，退休人员只有在缴纳社会分摊金累计达到43年的情况下，才能领取全额养老金。

　　为减少推行阻力，该方案计划将最低养老金标准提高至最低工资标准的85%。博尔内还宣布，一些特殊和艰苦行业的退休年龄可酌情放宽。

　　据悉，该方案将于23日提交部长会议讨论，并将于本月底和2月初分别提交国民议会和参议院审议。

　　退休制度改革是马克龙政府的一项重要议题，旨在不增税或削减养老金的情况下实现收支平衡，以维持养老金体系稳定。马克龙在第一个总统任期内便开始计划改革退休制度。但由于遭遇重重阻力且新冠疫情暴发，退休制度改革进程并不顺利，甚至一度被搁置。

　　在2023年新年致辞中，马克龙将2023年称为“法国退休制度改革之年”。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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