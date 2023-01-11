新华社雅典1月10日电（记者于帅帅）希腊雅典国际机场市场部负责人10日在雅典表示，雅典国际机场将继续致力于深化中希合作，大力支持中国直航航线运营，希望迎来更多中国游客。

雅典国际机场当天与中国国际航空公司（国航）雅典营业部举行上海-雅典航线开通庆典暨新闻发布会。机场传播和市场部负责人约安娜·帕帕杜普洛在致辞中介绍，在2017年雅典-北京直航开通后的两年时间里，到访雅典国际机场的中国客流量翻了一番，希望新的直航航线开通后，机场迎来更多中国游客。

中国驻希腊大使肖军正在致辞中说，中国和希腊都是世界旅游业的主要参与者，两国各有比较优势，合作潜力巨大。他表示，中希双方深化合作不仅能够进一步推动旅游业发展，还将促进两国在投资、金融、贸易和服务业等其他领域的合作，造福两国人民。

国航雅典营业部总经理范何云表示，目前国航已开通雅典至北京、上海两条直飞航线，国航将继续积极推动和开创两国文化和旅游交流合作的新局面。

2022年12月22日，国航开通上海-雅典直航。北京-雅典直飞航线于2017年9月开通，疫情期间中断数月后，已于2022年7月复航。

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