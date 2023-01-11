人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

希腊雅典机场希望直航带来更多中国游客

2023年01月11日13:47 | 来源：新华网
小字号

　　新华社雅典1月10日电（记者于帅帅）希腊雅典国际机场市场部负责人10日在雅典表示，雅典国际机场将继续致力于深化中希合作，大力支持中国直航航线运营，希望迎来更多中国游客。

　　雅典国际机场当天与中国国际航空公司（国航）雅典营业部举行上海-雅典航线开通庆典暨新闻发布会。机场传播和市场部负责人约安娜·帕帕杜普洛在致辞中介绍，在2017年雅典-北京直航开通后的两年时间里，到访雅典国际机场的中国客流量翻了一番，希望新的直航航线开通后，机场迎来更多中国游客。

　　中国驻希腊大使肖军正在致辞中说，中国和希腊都是世界旅游业的主要参与者，两国各有比较优势，合作潜力巨大。他表示，中希双方深化合作不仅能够进一步推动旅游业发展，还将促进两国在投资、金融、贸易和服务业等其他领域的合作，造福两国人民。

　　国航雅典营业部总经理范何云表示，目前国航已开通雅典至北京、上海两条直飞航线，国航将继续积极推动和开创两国文化和旅游交流合作的新局面。

　　2022年12月22日，国航开通上海-雅典直航。北京-雅典直飞航线于2017年9月开通，疫情期间中断数月后，已于2022年7月复航。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部