人民网北京1月10日电 （记者徐祥丽）中共中央对外联络部10日面向在华外国工商界代表举办中国防疫政策专题吹风会。来自欧盟、美国、俄罗斯、日本、英国、马来西亚、泰国、以色列、墨西哥、南非等30余个国家和地区的120余家在华商协会和知名企业近170位代表出席。

1月10日，中共中央对外联络部面向在华外国工商界代表举办中国防疫政策专题吹风会。 人民网记者 徐祥丽摄

近期，中方因时因势优化调整新冠疫情的防控措施，确保高效统筹疫情防控和经济社会发展。国际社会对此高度关注，外国工商界人士认为，中国及时调整疫情防控措施为世界经济复苏释放出积极信号，必将为中外企业提供新的机遇。

南非工商界人士、普盛华昌商务咨询有限公司执行总监雅克·德·沃斯接受记者采访。 人民网记者 徐祥丽摄

“我认为中国已经准备好迈出重新引领世界经济的重要一步，”南非工商界人士、普盛华昌商务咨询有限公司执行总监雅克·德·沃斯在接受记者采访时表示，“机械出口是我们公司的业务之一，我感到形势越来越积极，中国防疫政策的调整和国家管理水平是令人惊叹的，这必将给我们带来新的机遇。”

中国以色列商会会长悠福接受记者采访。人民网记者 徐祥丽摄

“我至今记得来自中国的专机给以色列带来的医疗援助，”中国以色列商会会长悠福说，他表示，中国经济不断向前发展的韧性和潜力有目共睹。在全球化的时代，不同国家和政府应合作应对公共健康危机，并充分尊重对方的举措，进行有效的信息沟通。

中国墨西哥商会公共事务总监鲁海接受记者采访。人民网记者 徐祥丽摄

中国墨西哥商会公共事务总监鲁海在接受记者采访时表示，墨西哥是中国在拉美第二大贸易伙伴，中国是墨西哥全球第二大贸易伙伴。中国抗疫举措优化不仅进一步推动中国和拉美国家经贸往来，还将极大促进中墨旅游业的发展。“我们预计，今年第二季度开始，中国和墨西哥以及其他拉美国家的旅游文化往来将进一步复苏。”

10日的专题吹风会上，中国国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年，商务部外资司二级巡视员唐颂，海关总署卫生检疫司副司长庞连萍，国家移民局公民出入境管理司二级巡视员邱延明，中国民航局运输司司长、一级巡视员梁楠等介绍中国疫情防控政策及相应配套措施调整情况，并同外方进行互动交流。不少外国工商界代表表示，对中国的发展前景充满信心，愿与中国加强经贸投资等领域合作，实现互利共赢，推动共同发展。

中国法国商会副主席皮埃尔·米罗什尼科夫接受记者采访。人民网记者 徐祥丽摄

中国法国商会副主席皮埃尔·米罗什尼科夫表示，中欧贸易和投资对双方非常重要，全世界应齐心协力推动经济发展。“我非常敬佩中国对于未来发展制定的愿景，我期待中法之间深化相互理解、推进友好关系发展。”

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