新华社柏林1月10日电（记者 杜哲宇）德国阿戈拉能源转型智库近日发布的一项评估报告显示，尽管德国2022年能源消耗降至30多年来最低水平，但仍连续两年未能实现温室气体减排目标，重要原因之一是煤炭发电的占比增加。

报告显示，德国2022年能源消耗较前一年下降4.7%，降至1990年德国统一以来的最低水平，同时可再生能源在电力消耗中的占比达到46%的新高，但2022年德国温室气体排放总量约为7.61亿吨二氧化碳，与基准年1990年相比减少近39%，连续第二年未能实现40%的减排目标。

报告说，由于天然气价格创历史新高，煤炭发电量大幅增加。2022年德国褐煤发电厂发电量较2021年增加了7%，硬煤发电厂发电量增加了20%，天然气发电厂的发电量则下降了16%。

“尽管家庭和工业的能源消耗显著下降，但二氧化碳排放量停滞在高水平，这给实现气候目标拉响了警报，”阿戈拉能源转型智库的德国区域负责人西蒙·米勒说，“（德国）政府必须在2023年改变这一趋势，摆脱化石能源，不断转向可再生能源。”

按照计划，德国在2020年和2030年的温室气体排放总量要较1990年分别减少40%和65%，并争取最早在2045年实现碳中和。此前2020年温室气体减排量达标，但2021年未达40%。德国气候变化专家委员会2022年11月发布报告指出，德国距实现2030年的气候目标还有很长的路要走。

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