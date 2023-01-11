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世界银行下调2023年全球经济增长预期至1.7%

2023年01月11日10:59 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月10日电（记者许缘）世界银行10日发布最新一期《全球经济展望》报告，将2023年全球经济增长预期下调至1.7%，较去年6月预测下调1.3个百分点，为近30年来第三低水平。

　　报告显示，受通胀高企、利率上升、投资减少、乌克兰危机等因素影响，全球经济增长正急剧放缓到“危险地接近陷入衰退的程度”。极高的通胀引发全球“出乎意料的”快速且同步的货币政策收紧。而为遏制高通胀而采取的激进货币政策收紧、金融状况恶化、信心下降以及普遍的能源短缺导致全球经济增长预期被大幅下调。

　　根据报告，近30年来，1.7%的全球经济增长预期仅次于2020年疫情暴发期间以及2009年国际金融危机造成的全球衰退。世行预计2024年全球经济增长有望回升至2.7%。

　　同时，世行预计2023年发达经济体经济增长0.5%，较去年6月预测下调1.7个百分点。其中，美国经济增长预期被下调1.9个百分点至0.5%，是除1970年衰退期以外表现最差的一年。欧元区经济增长预期被下调1.9个百分点至零增长。

　　此外，世行预计2023年新兴市场和发展中经济体经济将增长3.4%，较此前预期下调0.8个百分点。2023年全球贸易总量或将增长1.6%，较此前预期下调2.7个百分点。

　　世行预计，未来两年新兴市场和发展中经济体人均收入年均增长率仅为2.8%，比2010年至2019年期间的平均水平低一个百分点。在占全球极端贫困人口约60%的撒哈拉以南非洲地区，2023年至2024年人均收入年均增长率或仅有1.2%，导致贫困率上升而非下降。

　　展望未来，报告认为全球经济前景面临下行风险。全球通胀可能不会如预期般缓和，或因供应再次中断而被推高。持续高企的核心通胀率可能要求全球央行较目前预期更快、更大程度上调利率水平，进而导致普遍的金融压力并增加政策失误风险。

　　报告认为，全球政策制定者必须确保财政支持以弱势群体为重点、通胀预期保持稳定、金融体系保持韧性。

　　世行行长马尔帕斯在报告前言中写道，全球经济“发展面临的危机正在加剧”，全球繁荣面临的挫折可能会持续。

(责编：崔译戈、崔越)

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