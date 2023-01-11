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巴黎奥运会期待“空中出租车”

2023年01月11日10:58 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦1月10日电（记者单磊）也许在2024年巴黎奥运会上，人们真的能看到“空中出租车”出现在巴黎上空。

　　德国一家无人机生产商Volocopter一直在研制飞行汽车的项目，他们计划推出一款叫做velocity的无人机，或者叫做电动直升飞机。这种无人机（汽车）无人驾驶，靠地面人员操控驾驶。最快行驶速度可以达到每小时20公里，但其噪音只有普通直升飞机的四分之一。

　　这家无人机厂商计划在巴黎奥运会开始之前将此产品推向市场，欧洲航空安全局执行主任帕特里克·凯则表示，无论这款无人机能否达到安全飞行标准，他们都会考虑将其列入巴黎奥运会使用范围之内。

　　凯说：“我需要保证这种唯一可以飞的汽车是安全的，所以如果在2024年奥运会时你发现天上有什么东西在飞，那就表明它们是安全的，因为我们会检测它们的。”

　　凯表示这种“空中出租车”如果能成功，它们将会被使用在巴黎戴高乐机场和巴黎市中心之间。“如果我们检测合格，就表明这种汽车的飞行是安全的。我们的安全的标准是和商业用途的普通客机一个标准，所以如果2024年你看到它们在飞，那它们就是安全的。”凯说。

(责编：崔译戈、崔越)

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