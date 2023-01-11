人民网北京1月11日电 （记者常红）1月10日，由中国社会科学院西亚非洲研究所、中国社会科学院海湾研究中心、社会科学文献出版社共同发布中东黄皮书《中东发展报告No.24（2021～2022）：中东国家的发展规划及其前景》。报告指出，全球气候治理已成为当前国际社会重要议题，海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）国家主动变革，积极参与全球气候治理行动。

报告分析，应对气候变化、有效控制温室气体排放事关各国生存与发展问题，海合会国家对此亦有深刻理解并积极参与其中。根据《巴黎协定》相关要求，海合会各国均已向联合国气候变化框架公约秘书处提交“国家自主贡献”（Nationally Determined Contributions），以阐明各自的气候治理行动规划与实施路径。自2020年底起，海合会各国逐步更新了“国家自主贡献”，普遍提高了减排承诺，显示各国参与全球气候治理的决心。

报告指出，海合会国家高度依赖化石能源及其衍生品出口带来的收入。与此同时，海合会国家普遍自然地理环境恶劣，生态系统脆弱，并有着漫长的海岸线。这使各国普遍居于一种尴尬地位，一方面很容易受到国际社会为应对气候变化而采取的减少传统能源消耗政策的影响，另一方面其自身也是全球气候变化负面效应的主要承受方。这为海合会国家的气候治理提出挑战：气候变化带来的负面效应需积极应对，而应对措施将减少本国财政收入并危及经济增长的稳定性，收入降低及经济疲软则会进一步削弱地区国家发展绿色经济的动力和能力。因此，对海合会国家而言，应对气候变化与实现经济改革并谋求可持续发展，是一项需要谨慎平衡的艰巨挑战。

报告指出，海合会国家对参与全球气候治理的态度是积极的，其应对的根本路径是实现自身经济的多样化，并以此为基础发展碳循环经济，充分利用清洁能源与可再生能源，实现温室气体减排与生态系统涵养，从而达到环境可持续的预定目标。尽管各国已开始逐步落实各自的减排计划，但受政策惯性、经济承受能力、外部环境不确定性增加等多重影响，各国气候治理仍面临不小挑战。

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