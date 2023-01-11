中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国致辞。中国驻杜塞尔多夫总领事馆供图

人民网杜塞尔多夫1月10日电 （记者刘仲华、花放、李强）当地时间1月9日晚，“欢乐春节-中德文化交流盛宴”活动在德国北威州首府杜塞尔多夫举行。中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国，北威州联邦、欧洲和国际事务国务秘书施派希，埃森市第一副市长雅各布，杜伊斯堡市第二副市长莫斯布莱奇，德中友协联合会主席卜布等出席。领区内州市代表，经济、教育、文化界友好人士，驻北威州领团及华侨华人、中资企业、留学生代表等300余人欢聚一堂，为即将到来的中国农历兔年新春举杯同庆。

杜春国在致辞中向来宾致以节日的问候和祝福。他表示，2023年新春象征着新起点、新征程。在过去的2022年里，中国共产党第二十次全国代表大会盛大开幕，指引全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军。大会强调，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，坚持经济全球化正确方向。这必将为中德两国合作带来新机遇，值得双方重视和珍惜。

杜春国指出，过去一年，我们和德国朋友共同庆祝两国建交50周年。50年的历史告诉我们，中德关系高水平发展的关键，在于坚持相互尊重、合作共赢。如今我们已迎来下一个50年的新起点。我们应当加强沟通，增进互信，拓展交流，推进合作，推动中德关系取得新的更大发展。

杜春国表示，春节蕴含着中国人对家国情怀的理解，体现了中国人对团圆美满的期待，代表着中国人对快乐幸福的追求；春节的内核是喜庆祥和、和合美满，是中国“以和为贵、协和万邦”的“和文化”集中代表。“和文化”推崇追求和平的国际观、相互包容的社会观、呵护生态的宇宙观、与人为善的道德观，希望各国人民在新的一年里能够增强人类命运共同体意识，不断汇聚团结合作之力，携手应对全球挑战，共创美好未来。

活动现场。中国驻杜塞尔多夫总领事馆供图

施派希介绍，北威州与中国的经贸与人文交流历来密切，同江苏、四川、山西等互为友好合作伙伴，华为、三一重工、徐工集团等一众国际知名的中资企业均在北威州设立分部。非常欢迎更多中国朋友来此投资兴业，也欢迎更多中国游客来北威州发现德国之美。

卜布认为，“欢乐春节”活动搭建了德中对话与相互理解的桥梁，为双方进一步增进互信、扩大开放合作奠定基础。兔子具有温顺、善良、适应力强的特点，愿德中两国在即将到来的中国农历兔年里继续发扬兔子般的合作精神，迎来新年新气象。

“欢乐春节-中德文化交流盛宴”由中国对外文化交流协会、中国驻杜塞尔多夫总领事馆策划主导，洋河股份、德国中华总商会协助承办，德中友好协会联合会等当地团体提供支持。活动现场氛围热烈友好，当地文艺届友人带来精彩纷呈的文艺演出，书法展示、美食雕花、中式美酒等展台让现场来宾体会到浓浓的中国年味。

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