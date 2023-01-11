崔爱民大使会见银瑞达集团董事会主席雅各布·瓦伦堡。王文 摄

人民网斯德哥尔摩1月9日电 （王文）1月10日，驻瑞典大使崔爱民会见银瑞达集团董事会主席雅各布·瓦伦堡，双方就中瑞经贸合作等议题交换了意见。使馆经商参赞韩晓东参加会见。

崔大使介绍了中国共产党第二十次全国代表大会提出的中国式现代化内涵，表示中国式现代化进程为各国实现现代化提供了中国智慧、中国方案。随着不断优化疫情防控政策，中国累积的需求会不断释放，中国经济将呈现明显复苏势头，必将为包括瑞典在内的各国企业对华合作带来更多利好。瓦伦堡家族和旗下企业为中国改革开放和现代化建设作出了巨大贡献，希望家族和瓦伦堡先生本人继续致力于对华合作，不断推动中瑞在绿色低碳和科技创新等领域合作取得新发展。

瓦伦堡回顾了其家族和旗下企业对华友好交往和合作历史，表示中国是瑞典和欧洲重要的合作伙伴，瑞中、欧中合作空间广阔，深化合作符合双方共同利益。瑞典工商界普遍看好中国发展前景，瓦伦堡家族愿继续为推动双方合作作出积极贡献。

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