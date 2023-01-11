新华社布鲁塞尔1月10日电（记者任珂）北约和欧盟10日签署合作联合宣言，旨在加强欧洲集体防御，应对共同的安全威胁。

当天上午，北约秘书长斯托尔滕贝格、欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩在北约总部共同出席了宣言签字仪式。

1月10日，在比利时布鲁塞尔的北约总部，北约秘书长斯托尔滕贝格（中）、欧洲理事会主席米歇尔（左）、欧盟委员会主席冯德莱恩（右）出席签字仪式后的记者会。新华社记者郑焕松摄

当天签署的文件是继2016年和2018年之后的第三份北约-欧盟合作联合宣言，双方对合作内容进行了更新。根据欧盟理事会的声明，新宣言说，欧盟和北约将就日益激烈的地缘战略竞争和关键基础设施的保护、新兴和颠覆性的技术、外层空间、气候变化对安全的影响以及外国信息操纵和干扰等方面扩大和深化合作。

斯托尔滕贝格在签字仪式后的记者会上说，北约与欧盟的战略伙伴关系比以往任何时候都更加重要，北约和欧盟将在2023年继续加强对乌克兰的支持。

1月10日，在比利时布鲁塞尔的北约总部，北约秘书长斯托尔滕贝格（中）、欧洲理事会主席米歇尔（左）、欧盟委员会主席冯德莱恩（右）离开记者会。新华社记者郑焕松摄

冯德莱恩在记者会上表示，欧洲安全受到俄乌冲突的挑战，她呼吁欧盟和北约“加强自身的韧性”。

俄乌冲突升级后，北约在欧洲的存在大幅增强，欧盟的战略自主能力在“缩水”，转而更加依赖北约。

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