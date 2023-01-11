新华社万象1月10日电（记者章建华）五十余名老挝“六七”学校校友10日在位于首都万象的老挝中国文化中心参加2023年“欢乐春节”活动时表示，将永远珍惜老中两国的珍贵友谊。

当天参加活动的校友包括老挝全国妇联主席因拉万·乔本潘和老挝总理府办公厅部长坎平·赛宋平等人。他们参观了“江山如画”中国古代立轴山水画体验展，一起写福字、包饺子，并在中国红歌联欢会上齐声高唱《东方红》《北京的金山上》等歌曲，在歌声中回忆在中国的年少岁月。校友们还纷纷拿出自己在“六七”学校的照片，分享当年的故事，感谢中国党和政府向老挝提供的宝贵帮助。

因拉万代表老挝“六七”学校校友致辞说，老中两国山水相连，自古以来交往密切、互帮互助。战争年代，中国政府帮助1000多个老挝孩子到广西南宁读书。今天，在“一带一路”倡议下，老中铁路正成为老挝人民脱贫的致富路。

老挝中国文化中心主任李医平表示，“六七”学校是中老友谊的历史见证，“六七”学校的校友们是中老友谊的传承者，为促进中老交流与合作、增强中老友谊做出了杰出贡献。

20世纪60年代，饱受战火之苦的老挝向中国提出办学需求，中国在广西南宁建设老挝“六七”学校。该校因中老双方于1967年确定创办而得名，曾设置幼儿班、小学一至六年级，来校任教和学习的老挝教师、学生逾千人。

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