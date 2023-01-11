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外交部发言人表示

共建“一带一路”稳步前行，为世界经济复苏注入新动力

2023年01月11日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京1月10日电  （记者伍岳、冯歆然）外交部发言人汪文斌10日说，过去一年，共建“一带一路”稳步前行，为世界经济复苏注入新动力。今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，中方将继续携手各方，共谋发展，让这条造福世界的“发展带”、惠及人类的“幸福路”更加繁荣、更加宽广。

　　当日例行记者会上，有记者问：日前，土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫访华期间，中土两国政府签署了关于“一带一路”倡议和“复兴丝绸之路”战略对接的谅解备忘录。至此，中国同中亚所有国家均签署有关“一带一路”的合作文件。发言人对此有何评论？

　　汪文斌表示，签署共建“一带一路”谅解备忘录是谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫总统访华的一项重要成果，将有力推进“一带一路”倡议和土方“复兴丝绸之路”战略对接，进一步扩大两国经贸等领域互利合作，为推动构建中土命运共同体注入新动力，也将推动中国同中亚五国共建“一带一路”合作整体迈入全新阶段。

　　“过去一年来，共建‘一带一路’稳步前行，为世界经济复苏注入新动力。”汪文斌说，中欧班列去年全年开行1.6万列、发送货物160万标箱，同比分别增长9%、10%。西部陆海新通道班列去年发送货物75.6万标箱，同比增长18.5%。中老铁路累计发送旅客突破了900万人次，柬埔寨第一条高速公路金港高速向公众开放3个月来通车已超100万辆，东南亚首条高速铁路雅万高铁成功试验运行。去年一年，有5个国家和中国新签署共建“一带一路”合作文件。近日中方还和菲律宾续签了“一带一路”合作谅解备忘录。

　　汪文斌说，这些充分表明，共建“一带一路”符合世界发展需求，顺应国际社会期待，始终保持强大韧性和旺盛活力。“一带一路”大家庭“朋友圈”越来越大、合作质量越来越高、发展前景越来越好。

　　“今年是习近平主席提出共建‘一带一路’倡议10周年。我们将继续践行共商共建共享原则，携手各方，共谋发展，让‘一带一路’这条造福世界的‘发展带’、惠及人类的‘幸福路’更加繁荣、更加宽广。”汪文斌说。

(责编：贾文婷、崔越)

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