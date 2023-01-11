2022年11月16日，米尔科·图里纳参加“当意大利遇见中国：天津—意大利的枢纽”活动。

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索瑞·瑟布（右）正在和公司员工进行沟通。

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赵海燕在中国—东盟特色商品汇聚中心留影。

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库里漾·维多利亚·谢尔盖耶芙娜在四川自贸试验区青白江铁路港片区的欧洲馆中主持活动。

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海南海口市新海滚装码头客运综合枢纽站建成后，将实现游客过海“零换乘”，助力海南自由贸易港建设。

杨 鹤摄（影像中国）

当前，各自由贸易试验区、海南自由贸易港蓬勃兴起，以不到4‰的国土面积，吸收了占全国18.5%的外资，贡献了全国17.3%的进出口额，向全国或特定区域复制推广了278项制度创新成果。不少在自贸试验区工作的外国友人切身感受着开放包容的营商环境和蓬勃发展的机遇，希望继续搭乘中国经济发展快车，在自贸试验区政策优势的带动下，进一步实现企业和自身发展。

浙江自贸试验区索瑞·瑟布——

“搭上中国经济发展快车”

本报记者 窦瀚洋

“我的目标是要在未来几年里，研发出更多高新产品。”位于浙江金华新能源汽车小镇内的全新厂房正式投入使用，索瑞·瑟布最近一直忙于搬迁奔波，谈及未来，他的脸上写满了憧憬。据他介绍，新厂房总建筑面积达3.7万平方米，是原先的3倍，不仅增加了4条新产品生产线和不少高科技生产设备，还专门设置了6500平方米的研发中心。

瑟布来自罗马尼亚，博士毕业后曾在一家研究院工作，主攻高铁相关方向研究长达10年，其间曾为采购设备来中国出差。回忆起那时的场景，瑟布仍记忆犹新，“踏入中国的第一步，我就大受震撼，上海的发达程度远超想象，我当时就决定以后一定来要中国发展。”2005年，他毅然放弃家乡“铁饭碗”来到中国寻找商机。虽然一些朋友并不理解瑟布的决定，但他还是坚定地认为，只有在中国才能获得更大的发展潜力。

随后的这些年里，瑟布一步步实现了自己的梦想，先是在广东佛山开包装机械工厂，又在上海做电动滑板车生意，最终于9年前来到浙江金华，创立浙江易途电动车业有限公司，主要生产成人两轮代步电动滑板车。“刚到金华的时候，整个公司包括我和妻子在内只有3个人，采购其他企业的零配件组装为成品销售。”瑟布介绍，在创业初期，公司就获得了来自金华当地政府部门的很多帮助，“我们对税收政策不是很了解，税务部门就经常上门指导，手把手教我们规范流程、减少差错，不仅为我们节约了很多时间，也让我们享受了很多政策红利，大大降低了公司的运营成本。”

不仅如此，中国不断对标国际先进规则形成制度创新成果，也让瑟布连连竖起大拇指。2014年，中欧（义新欧）班列开行，2020年，中国（浙江）自由贸易试验区金义片区挂牌等，让出口企业不断从中获益。“欧洲是我重要的出口目的地，以前只能走海运。如今义新欧班列给了我另一个选择，还大幅减少了运输成本。”瑟布表示，随着公司入驻金义片区，更多政策红利也纷至沓来，外商税收政策、银行专利贷政府贴息政策、数字化改革等一系列措施也将让企业经营更加规范便捷。

目前，瑟布的公司已颇具规模，拥有150多名员工和近50项专利，90%以上的配件自主研发生产，累计生产电动滑板车30多万台，并销往全球70多个国家，近几年纳税总额超2000万元。他本人也把家安在了金华。公司搬入新厂房后，将有10款新产品推向市场，除电动滑板车系列，还包括电动摩托车系列、光伏产品系列，预计今年销售额将远超去年。

“这些年，我每到一个国家，都会分享在中国的经历。很多朋友也主动和我打听相关情况，积极准备来中国发展，希望搭上中国经济发展快车。”瑟布觉得自己很幸运，赶上了中国飞速发展的时代，特别是在全球经济发展面临挑战背景下，他在中国的事业还能够蒸蒸日上。“中国友好的投资政策、良好的营商环境和稳定的社会环境给了我和其他投资者信心和动力。我在中国看到了无限的可能，我们一家也要继续在中国幸福地生活、奋斗下去。”

四川自贸试验区库里漾·维多利亚·谢尔盖耶芙娜——

“为每一个人实现梦想提供舞台”

本报记者 王永战 常碧罗

“中国客人喜欢购买伏特加和巧克力、糖、奶粉等食品，这些都是从白俄罗斯原装进口的。”走进位于中国（四川）自由贸易试验区成都青白江铁路港片区的白俄罗斯国家馆，两层展馆中货品琳琅满目。看见有人过来，库里漾·维多利亚·谢尔盖耶芙娜热情地招呼着，用流利的汉语熟练地介绍着产品。

白俄罗斯姑娘谢尔盖耶芙娜刚刚25岁，已经在成都生活3年多了。从明斯克国立语言大学毕业后，她来到成都大学继续攻读媒体与传播硕士学位。一次偶然的机会，谢尔盖耶芙娜了解到青白江铁路港片区开设了白俄罗斯国家馆。2020年，怀揣着好奇，她到这里成为一名实习生，也第一次接触到了跨境贸易。谢尔盖耶芙娜告诉本报记者，白俄罗斯国家馆摆放最多的就是原装进口的酒类产品，有400余种，包含白俄罗斯和俄罗斯主流品类，“我们与白俄罗斯的酒庄建立了采购关系，通过中欧班列直接运到成都，很多品种在外面超市和网上买不到。”

近年来，青白江铁路港片区在营商环境上下足功夫。作为中欧班列（成渝）始发地之一和成都国际铁路港所在地，片区聚焦国际化推进高水平对外开放，不断提升陆港主枢纽能级，促进跨境贸易便利化。谢尔盖耶芙娜看准这个机会，在自贸试验区成立了自己的公司——成都维马乌斯别哈贸易有限公司，并且成功入驻白俄罗斯馆。“实在是太方便了，手续非常便捷，自贸试验区的工作人员也很快就帮我们找到了合适的工作场所。”看着眼前窗明几净的办公环境，谢尔盖耶芙娜开心地笑了。

让她更满意的是高效便捷的清关流程，馆内展示的酒类产品，均已完成通关手续，消费者现场下单即可提走。据了解，成都国际铁路港创新实行了中欧班列进口货物“铁路快通+进口直提”模式，货物从中心站经铁路口岸出区全程不落箱，有效提升成都中欧班列的组货、分拨能力，整体通关时间较原来缩短2—3天。

不仅如此，自贸试验区也不断缩短跨境电商流程，进一步提升效率。目前，片区内亚蓉欧国家馆OTO跨境体验中心已投入运营，消费者通过线上跨境平台下单，经系统向海关进行申报后，综保区即能快速配送。从选货下单、报关清关到现场提货，只需10多分钟，还能享受比普通商品便宜15%—30%的零关税价格。

谢尔盖耶芙娜的公司酒类进口量累计达到了10万瓶。除个人消费者外，来自四川绵阳、南充等地的一些经销商和超市也从这里进货。随着线下生意越做越火，她开始筹备通过直播带货，进一步扩大销量，也希望在宣介产品的同时，能进一步推动白中两国文化交流。目前，通过在短视频平台账号上分享白俄罗斯文化，谢尔盖耶芙娜已收获了13万粉丝。

“评论区里大家都说喜欢我的视频，我由衷感到高兴。中国拥有开放包容的环境，为每一个人实现梦想提供舞台，无论他来自哪里。”谢尔盖耶芙娜表示，她已同白俄罗斯教育部、白俄罗斯的大学建立合作，未来希望通过组织文化活动、展览和论坛，让更多中国人了解白俄罗斯。“现在，我有一些中国朋友已经去白俄罗斯读书了，也期待更多白俄罗斯朋友能来中国看看。”

广西自贸试验区赵海燕——

“让我们干事创业更有信心”

本报记者 祝佳祺

“广西公平、稳定、高效、便捷的投资环境大大提振了我们外商的信心。”广西新中产业投资有限公司董事长赵海燕对本报记者表示，得益于中国（广西）自由贸易试验区的快速发展，外国投资者近年来信心不断上涨，加速在当地的增资进资。

赵海燕来自新加坡，早早就与中国结缘。2004年，第一届中国—东盟博览会举办期间，她就作为中国—东盟博览会秘书处驻新加坡联络处首席代表，负责向新加坡宣介东盟和广西，邀请新加坡企业家来华投资。她本人随后也自然而然地加入其中，在广西设企营商多年。

“新加坡人往往投资谨慎，熟悉是投资贸易的前提。”赵海燕说，中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会给很多新加坡企业家了解广西提供了契机，广西人民的热情好客和当地政府的真诚邀请也让他们颇为动容。

2017年，赵海燕作为发起人之一，成立广西新中产业投资有限公司，直接投身广西自贸试验区的发展之中。这家中外合资企业由新加坡企业翘首太平船务集团在广西南宁投资注册，负责投资、建设并运营中新南宁国际物流园。该项目位于广西自贸试验区南宁片区及南宁综合保税区内，集产、储、运、展、商贸和金融为一体，计划投资逾100亿元人民币，目前已完成约70亿元，正在分阶段建设中，整体运营效益良好。

得益于近年来广西放宽外商投资准入限制，消除外商在市场准入、审批许可、投资经营等环节的隐性壁垒，以及自贸试验区更加便捷高效的审批流程，物流园目前已经吸引了大批企业入驻，其中包括多家世界500强和中国100强企业。此外，在南宁片区支持下，园内符合条件的企业均享受税收减、免、退，重大项目还享受水电最优惠价，极大降低了企业经营成本。“这些都让我们干事创业更有信心。”赵海燕说。

新加坡肉骨茶料包、泰国椰子水、越南手工艺品、澳大利亚绵羊油、韩国红参……2022年9月，中新南宁国际物流园联合中国—东盟博览会秘书处共同打造的中国—东盟特色商品汇聚中心正式开放，来自不同国家的3000多种特色产品以线上和线下相结合的方式展出，成为《区域全面经济伙伴关系协定》成员及共建“一带一路”国家和地区的交易平台，不仅吸引了众多国内外客户和消费者的关注，也为中新南宁国际物流园进一步发展增添了动力。

“广西是国际陆海贸易新通道的重要门户，也是中国—东盟博览会的永久举办地，拥有独特区位优势和众多政策优势。”赵海燕表示，随着中新南宁国际物流园等合作项目不断向前推进，广西在新加坡的知名度越来越高，新加坡港务集团、新加坡劲升逻辑有限公司等一批港口运营商，以及来自跨境贸易服务、农业、教育等领域的知名企业也都纷纷选择来广西投资置业、洽谈合作。“以商招商是良好营商环境的最佳写照，我们也有信心在中国实现更大发展。”

天津自贸试验区米尔科·图里纳——

“帮助我们不断拓展新业务”

本报记者 靳 博

“三期项目主要是面向中国市场的咖啡类和食品类产品包装，建设周期非常快。”穿戴好无菌帽、无菌服、鞋套等装备，高利尔（天津）包装有限公司总经理米尔科·图里纳热情地邀请本报记者进入公司车间。这是该企业2021年8月投资1500万欧元建设的现代化新厂房，也是其在华规模最大的厂区。落户天津18年来，这里已逐步发展为高利尔集团亚太地区生产总部。

高利尔集团创建于1850年，总部设在意大利，是全球包装领域的龙头企业，为番茄酱、浓缩果汁等食品公司提供柔性软包装、包装零部件和灌装设备及服务。图里纳曾在中国生活多年，又于2019年受集团总部委派到天津工作至今。

“中国市场前景广阔，特别是近几年咖啡和快消品市场非常火热，因此我们自2021年开始大力拓展咖啡包装生产业务。”图里纳介绍，高利尔依托专利生产的咖啡包装排气阀成为“爆款”产品，投产不到一年就成为销售主力。“去年生产订单比2021年已经增长了1/3，我们希望借助咖啡包装项目，在5年内实现销售收入翻一番的目标。”

图里纳的信心也源自天津港保税区管委会持续优化营商环境的努力。随着亚太市场特别是中国市场愈发重要，高利尔集团将天津公司升级打造成区域贸易中心和结算总部。对于部分包装用食品级复合膜和先进灌装设备订单，需要天津公司接单后再通过离岸贸易模式进行。而离岸贸易的特点就是订单和结算都在本地，但生产和交易都在国外，也因此产生了手续繁琐、流程冗长的弊病。

以高利尔为例，在进行离岸贸易时，意大利总部通过海运把货物发往目的地国家后，还需要把正本提货单寄到天津交给银行核验，再寄给客户作为凭据提取货物，完成交易。

2022年5月，天津自贸试验区机场片区推出了离岸贸易“天津模式”，开创性地解决了这一难题。在自贸框架下，通过与外汇管理部门进行沟通，邀请相关部门到企业实地核实交易情况，以多方“现场办公会”形式，为高利尔这样经营状况和信用资质良好的企业进行离岸贸易提供信用背书，允许提货单可以直接寄达客户，大幅缩短交易周期。

据统计，离岸贸易“天津模式”推出后，高利尔已完成了20单离岸业务，合计交易额倍增。得益于此，高利尔天津公司又进一步被集团升级为全球区域结算总部之一。今后除欧洲外，其它地区的离岸贸易也会首选在天津完成。2022年，高利尔天津公司又增资4000多万元人民币，拓展食品软包装等新业务。

“天津具备良好的港口资源，在进出口方面优势得天独厚。天津港保税区和天津自贸试验区一直给予我们财税方面的支持政策。同时，自贸试验区的创新政策也在帮助我们不断拓展新业务，让我们有信心在这里打造亚太地区的制造中心和枢纽。”图里纳说。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 17 版）

(责编：杨光宇、袁勃)