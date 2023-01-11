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韩国“一人户”家庭数量激增

本报记者  马  菲
2023年01月11日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　韩国统计厅近日发布的一份报告显示，2021年韩国“一人户”家庭有716.6万户，同比增加7.9%，在家庭总数中的占比增至33.4%，创历史新高。“一人户”家庭在韩国家庭总数中的占比在2005年为20%，2019年超过30%。韩国统计厅预测，这一比重将在2050年接近40%。“一人户”家庭的增加给社区和社会发展带来压力，韩国政府正出台政策措施加以应对。

　　根据此次发布的报告，“一人户”家庭的年龄段以29岁以下最多，占19.8%，其次分别为70岁以上、30至39岁、60至69岁；从地区来看，京畿道和首尔市的“一人户”家庭数量最多。韩国2020年进行的一项调查显示，超过一半的“一人户”家庭处于未婚状态，收入低、就业不稳定等是主要原因。据韩国媒体报道，韩国“一人户”家庭2021年的平均年收入为2691万韩元（1元人民币约合183韩元），低于所有类型家庭6411万韩元的平均年收入。

　　韩国舆论认为，随着“一人户”家庭的不断增加，不婚和低生育现象日益严峻，独居人士的心理健康也成为不容忽视的社会问题。为解决“一人户”家庭面临的生活困境，韩国中央和地方政府出台多项措施。韩国政府近日表示，将在全国244个家庭中心内，提供针对“一人户”家庭的陪同就医和紧急照料服务。只要是独居人士，都可申请陪同就医服务。此外，韩国部分家庭中心还将为“一人户”家庭提供心理咨询服务。

　　首尔市不久前公布了未来5年的“‘一人户’家庭安心生活综合对策”，从医疗、安全、心理健康、住房4个方面着手，帮助相关家庭解决生活困难。首尔市钟路区日前还举办了“钟路区‘一人户’家庭论坛”，邀请专家和市民共同探讨必要的帮扶政策和措施，充分发挥社区职能，帮助相关家庭解决困难。

　　从2022年4月起，韩国京畿道城南市开始向“一人户”家庭组成的社团提供每人每月3万韩元的资金支持，覆盖夜跑、读书、料理、插花等多样化的社团活动。城南市政府相关负责人表示，让有共同兴趣爱好的“一人户”家庭聚在一起，有助于他们形成自己的社会关系网，更多融入社区与社会。

　　（本报首尔电）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月11日 15 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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