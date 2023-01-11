本报记者 于 洋

在自动化操作系统调度下，3台由5G技术远程控制的全自动龙门起重机来回穿梭，将一个个集装箱从火车上卸下，再转运至中转平台。除了集装箱卡车司机，这里几乎看不见工人的身影……在匈牙利东北部的费涅什利特凯，欧洲首个使用5G专用网络管理的智慧铁路港，同时也是欧洲最大的智能多式联运铁路枢纽——东西门场站不久前正式启用。

“东西门场站的建设，将帮助匈牙利更好参与欧亚之间的铁路货运业务。”东西联运物流公司首席执行官亚诺什·塔洛希说。东西门场站占地面积85公顷、总投资超过400亿福林（1元人民币约合54.71匈牙利福林），每年可处理100万标准箱。项目所需的5G网络由沃达丰匈牙利公司承建，网络设备由华为匈牙利子公司提供。塔洛希表示，中国推动共建“一带一路”高质量发展，数字合作是重要内容之一，东西门场站选择华为作为其5G专用网络设备供应商，这也是数字合作的一部分。

2021年11月18日，中国商务部和匈牙利创新与技术部签署了《关于加强绿色发展领域投资合作的谅解备忘录》《关于加强数字经济领域投资合作的谅解备忘录》。备忘录的签署进一步加强了两国在绿色发展、数字经济领域的投资合作，促进两国投资合作高质量发展，深化双边经贸关系。

在清洁能源领域，由中国通用技术集团所属中国机械进出口（集团）有限公司（中机公司）投资兴建的匈牙利考波什堡100兆瓦光伏电站已并网发电；在创新型企业投资领域，包括蔚来、宁德时代等一批中国创新型企业纷纷在匈牙利投资设厂，匈牙利成为中国创新型企业“走出去”的重要目的地之一，中国也成为匈牙利最大的外资来源国；在数字合作领域，中匈在5G网络建设、数字金融等领域合作不断深入，尤其是中匈跨境电商合作，显著带动了两国贸易额的增长。

中匈两国在创新领域的合作不仅为匈牙利带来了产业转型升级的机遇，也让众多匈牙利科技创业者看到了新的前景。不久前，来自匈牙利的一批创新项目负责人参加了在浙江余姚举办的中国（宁波）—中东欧国家科技成果洽谈会暨匈牙利创新项目路演活动，向中国市场展示了匈牙利在人工智能学习、智能安全座椅、水稻增产技术等领域的创新成果，得到与会企业的积极反响，提升了匈牙利初创企业进入中国市场的信心。

“中国不仅是世界上最先进科技的消费者，同时也是创造者。中国发明的核心技术比我们更胜一筹，匈牙利需要这些专业知识，以及基于这些知识的产业链和技能。”匈牙利总理欧尔班近日在接受媒体联合采访时表示，如果欧洲不与中国合作，就会失去竞争力，匈牙利非常支持与中国在科技创新领域的合作。

匈牙利匈中经济商会会长佩托·艾尔诺表示：“近年来，匈中两国在科研创新、技术转移、科技型企业投资等领域的合作成果丰硕。匈牙利创新型企业看好中国市场前景，匈牙利的创业者和科研工作者也希望更好地了解中国，让匈牙利成为中国与欧洲科技合作的重要平台。”

（本报华沙电）

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 15 版）

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