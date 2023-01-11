本报记者 谢佳宁

数艘大型观光游轮整齐停靠，往来货轮进出络绎不绝……进入旅游旺季，位于安提瓜和巴布达首都圣约翰市的圣约翰港异常繁忙。安巴位于东加勒比地区，圣约翰港是一处天然深水港。2022年9月，由中国援建的圣约翰港改扩建工程顺利竣工，从此该国拥有了东加勒比地区最大的客货混装码头，为当地经济发展带来新助力。

圣约翰港是安巴大部分生活和生产物资进口的主要通道，承载了安巴约95%的货物进口量。圣约翰港已投入使用50多年，巨大的货轮量及旅游业需求使得这个岸线仅360米的港口难堪重负。

2018年6月，中国和安巴两国政府签署“一带一路”谅解备忘录。同年9月，由中国进出口银行提供优惠贷款、中国土木工程集团有限公司（简称“中土集团”）承建的圣约翰港改扩建项目正式动工。安巴政府希望以此为契机，将圣约翰港打造成东加勒比地区的航运枢纽，为安巴经济创造新的增长点。

2022年9月，项目签署竣工移交证书。中土集团加勒比分公司总经理李健对本报记者表示，圣约翰港改扩建后大大提高了港口运输能力和使用效率——改扩建之前，港口一次只能停靠一艘万吨级货轮，改扩建之后可同时停靠两艘万吨级货轮，年吞吐量可达到55万吨。安巴可以充分利用港口承载能力和地域优势，打造地区货运集散中心，促进经济多元化和可持续发展。

“港口设施决定了能够进出港船只的大小。这次改扩建工程完成后，圣约翰港可以停靠大型货轮，成为加勒比地区高度现代化、极具竞争力的港口，集装箱化程度非常高。”安巴港务局总经理泰雷马克对港口未来发展充满信心。他表示，中国的援助让安巴在港口管理水平、大型货物吞吐、服务国民经济方面都迈进了一大步。

圣约翰港改扩建项目广泛招聘当地员工，进行施工安全、作业技能等培训，带动当地就业。2019年8月，当地人塞缪尔加入项目，担任现场结构工程师。“这是我第二次参与中土集团在安巴承建的项目，学到了不少建筑方面的技能，专业能力显著提升。”塞缪尔表示，港口改扩建后面积扩大，功能布局得到优化，运输能力大大提高。“项目大幅提升了加勒比地区的物流畅通程度，给当地人民带来实实在在的好处，为安巴和加勒比地区的发展提供了平台。”

“带来新机遇的利民工程。”当地媒体如是评价圣约翰港改扩建项目。“安巴新闻间”网站报道称，改扩建完成后，这座拥有现代化设施的港口有能力提供转运和集中航运服务。截至去年10月底，港口重新启用后获得的收入已超过2018年全年收入。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)