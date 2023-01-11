新华社北京1月10日电 （记者成欣）中共中央对外联络部10日面向在华外国工商界代表举办中国防疫政策专题吹风会。与会在华外国工商界代表对中方积极支持和帮助国际社会应对疫情挑战表示赞赏，表示当前中方调整疫情防控政策是因时因势作出的决定，相信调整后的防疫措施不仅会促进中国自身发展，也将惠及国际社会，为世界经济复苏增添新动力。

自1月8日起，中国将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。近一段时间以来，中国政府因时因势优化调整防控措施，以更好统筹疫情防控和经济社会发展，保障人民正常生产生活。

来自南非的普盛华昌商务咨询有限公司执行总监雅克·德·沃斯认为，中国在抗疫方面做得非常出色，这要归功于中国共产党和中国政府时刻关心人民群众的生命安全和身体健康。中国的抗疫经验值得世界各国学习。

雅克·德·沃斯对中国因时因势主动优化调整防控举措表示赞赏。他说，随着防疫政策的调整，中国经济社会活力将进一步释放，经济前景将更加光明。

10日的专题吹风会上，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年、商务部外资司二级巡视员唐颂、海关总署卫生检疫司副司长庞连萍、国家移民管理局公民出入境管理司二级巡视员邱延明、中国民航局运输司司长梁楠等介绍中国疫情防控政策及相应配套措施调整情况，并同外方进行互动交流。与会在华外国工商界代表们认真听取介绍，详细了解中国疫情防控政策调整情况和成效。

中国以色列商会会长悠福表示，新冠疫情突袭导致防疫物资紧缺，是各国共同面临的难题。令他惊叹的是，在全球抗疫最吃劲的阶段，中国成为全球抗疫物资供应的大后方，为世界各国抗击疫情提供了坚实保障。“我很感激中国政府在疫情暴发初期给予以色列方面的医疗物资援助。”

“在过去三年，我一直在中国常驻，我看到了中国经济不断向前发展的韧性和潜力。尽管面临巨大的压力和挑战，但中国经济发展韧性强、动力足，中国经济总的态势是向前发展的。”悠福说，希望以中两国未来能继续携手合作，相互尊重，共同应对可能面临的危机。

中国墨西哥商会公共事务总监鲁海认为，中国不断优化调整防控措施，不仅便利了中国和其他国家的经贸往来，也推动了旅游业的复苏，为促进中外交流和民心相通增添更多活力。“随着新政策的实施，预计从今年第二季度开始，中国和拉美国家之间的旅游和文化往来将进一步复苏。我们对此充满期待。”

中国法国工商会副主席皮埃尔·米罗什尼科夫认为，中国政府对疫情发展进行科学研判，从而最大限度保障人民生命安全和身体健康。

米罗什尼科夫表示，欧中、法中之间的经贸关系至关重要，各方应携起手来加强合作，共同推动经济社会发展。中国的开放政策将有助于恢复中外人员往来，重振投资、营商信心，为经济全球化带来更多机遇。

“未来我们需要进一步深化相互理解，持续推进欧中、法中之间关系发展。我们所处的时代，是需要合作的时代，是需要改善地缘政治的时代，是需要更多和谐、和平因素的时代，是需要更好地发展经济的时代。”他说。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 03 版）

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