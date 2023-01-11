卡洛斯·佩雷拉

中国空间站全面建成，充分展现了中国航天科技的实力。中国坚持开放合作，与许多国家的航天机构和相关国际组织开展形式多样的交流合作，是国际航天合作的重要推动者

1988年，巴西和中国启动了地球资源卫星合作项目，开创了发展中国家航天合作的成功范例，被誉为高技术领域南南合作的典范。30多年来，巴中地球资源卫星合作获得的数据被广泛用于农业、林业、水利、国土、地矿、测绘、防灾减灾和环境监测等领域，为巴中两国乃至世界许多国家和地区提供了优质的数据服务。

卫星遥感技术对于应对水资源短缺、粮食危机等全球性挑战具有重要作用，巴中地球资源卫星合作让这种技术更开放、更易于获得。从2003年发射02星开始，巴中共同宣布将卫星获取的20米分辨率数据免费提供给世界各国，让两国航天合作成果惠及全球。巴中的这一合作举措取得了积极成效，为其他国家的航天机构提供了借鉴。目前，巴西航天局与中国国家航天局已同意继续推动巴中地球资源卫星系列卫星数据在更多国家和地区的分发与应用，使巴中地球资源卫星合作惠及更多国家和地区。

开展航天合作是巴中两国的重要共识。2022年5月，巴中高层协调与合作委员会第六次会议就航天领域合作达成一系列共识，包括尽快开展巴中地球资源卫星05星、06星论证工作，优先编制巴中地球资源卫星06星技术方案；继续推动在空间技术、应用、科学以及人员培训等领域合作，进一步提升双方在航天领域的合作水平；尽快启动《2023—2032年巴中航天合作计划》磋商，为未来10年巴中航天合作提供指导等。

航天合作也为金砖国家合作增添了新动力。2022年5月，金砖国家航天合作联委会正式成立，将引导金砖遥感卫星星座合作更好地服务于金砖国家经济社会发展，在环境保护、防灾减灾、应对气候变化等领域促进金砖国家航天机构开展更高水平合作，实现数据高效共享和有效利用。

作为航天工作者，我高度关注中国空间站建设。中国空间站全面建成，充分展现了中国航天科技的实力。中国坚持开放合作，与许多国家的航天机构和相关国际组织开展形式多样的交流合作，是国际航天合作的重要推动者。目前，17个国家的9个项目已经成为中国空间站科学实验首批入选项目，将为促进科技进步和人类发展作出贡献。巴西十分期待在载人航天领域与中国开展更多交流合作。

我的大部分职业生涯都奉献给了巴中地球资源卫星合作项目，这份意义非凡的工作帮助我实现了自己的价值。每当看到巴中地球资源卫星为巴西、中国及其他国家和地区的航天工业和农业发展、森林保护、防灾减灾等带来帮助，我都深深为巴中科研人员长期以来付出的艰辛努力感到骄傲。期待巴西和中国继续携手努力，不断书写发展中国家航天合作的成功故事。

（作者为巴西国家空间研究院巴中地球资源卫星项目经理）

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)