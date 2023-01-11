本报记者 刘玲玲

“中国共产党坚持全面建成小康社会，一个也不能少；共同富裕路上，一个也不能掉队。这是以人民为中心的发展思想的具体实践，展现了极大的勇气与魄力。”法国共产党全国委员会主席皮埃尔·洛朗日前在接受本报记者专访时表示，中国共产党带领中国人民实现了从温饱不足到全面小康的历史跨越，现在又向着共同富裕目标不断迈进，努力让14亿多人口享有现代化生活，成就令人敬佩。

洛朗第一次访问中国是在1983年，当时中国到处呈现热火朝天的建设场景，让他强烈感受到中国人民追求美好生活的十足干劲。此后，洛朗多次访问中国，每次都能看到日新月异的变化，尤其令他惊叹的是北京去年成为“双奥之城”。“在中国共产党领导下，中国全面深化改革，主动扩大开放，一系列新举措令世界瞩目。”除北京外，洛朗还去过上海、南京等城市，留下了很多美好、难忘的回忆。

目睹中国取得的巨大发展成就，洛朗感慨：“我有幸见证了中国经济的腾飞，如今中国已是世界第二大经济体。在中国共产党领导下，中国在解决贫困和发展不均衡等问题上付出了不懈努力。”洛朗说，过去10年来，中国注重经济高质量发展，区域城乡发展差距不断缩小，各地区人民生活水平普遍提高，为促进共同富裕创造了良好条件。

洛朗最近一次访问中国是在2015年。应中国共产党邀请，他作为时任法国共产党全国书记率领该党代表团访华，同中方进行了亲切友好的交流。洛朗表示，法国共产党和中国共产党均致力于促进社会进步、应对气候变化和保护生物多样性、确保粮食和卫生安全、维护社会权利等，两党间存在广泛共识。

“中国共产党是不断追求进步的政党。”在洛朗眼中，中国共产党始终坚持实事求是、与时俱进，探索出一条符合中国国情的发展道路。“中国共产党带领中国人民不断向前迈进，在实现第一个百年奋斗目标之后，又向第二个百年奋斗目标进军，进入了一个新发展阶段。”洛朗表示，中国共产党认真分析中国所处的历史方位和发展阶段，不断调整路线方针政策，带领中国实现稳步发展。

中国共产党不仅着眼于自身发展进步，更始终以世界眼光关注人类前途命运。“当前，各国面临的很多问题是全球性的，越来越多的事实告诉我们，没有哪个国家是一座孤岛，各国逐渐成为利益相关、紧密相连的一个整体。面对全球性挑战，我们应该携手团结应对。习近平总书记提出的构建人类命运共同体理念为世界解决全球性挑战和问题提供了方向。”洛朗认为，人类命运共同体理念体现了中国将自身发展与世界发展相统一的全球视野、世界胸怀和大国担当。

“法国共产党积极支持欧盟国家参与‘一带一路’建设。”洛朗表示，共建“一带一路”倡议非常宏大，有利于促进沿线国家和地区加强联系。在共建“一带一路”框架下，各方需要就落实合作进行坦诚深入的对话，法国共产党愿为此作出积极贡献。

谈及不久前胜利召开的中国共产党第二十次全国代表大会，洛朗认为这是对中国和世界未来发展都至关重要的一次盛会。“在世界形势复杂且充满不确定性的当下，我们认为，中共二十大的召开不仅能推动中国取得新的发展成就，同时也为世界和平与发展贡献新的智慧。祝愿中国继续在推动建设更团结、更美好的人类未来中发挥重要作用。”

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 03 版）

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