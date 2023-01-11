本报记者 高 乔

2022年7月，在西南医科大学附属中医医院，专家们正在“天府云医·海外惠侨远程医疗站”进行线上联合会诊。

受访者供图

2022年7月，在“天府云医·海外惠侨远程医疗站”西班牙巴塞罗那站，侨胞正在进行线上问诊。

受访者供图

近日，“天府云医·海外惠侨远程医疗站”苏里南站（简称“苏里南医疗站”）启动仪式通过视频会议在云端举办。远在南美洲的苏里南帕拉马里博，和中国四川省成都市来了一次“万里连线”。这是自2021年2月以来，四川省侨务办公室牵头，联合四川省中医药管理局、省内中医药医疗机构和海外侨团共同打造的第五家海外惠侨远程医疗站。专业在线问诊、中医药治疗、中医康养讲座……“天府云医”这一惠侨医疗平台，为海外侨胞送医“上门”，也助力中医药在海外开枝散叶。

服务送到身边

在近日举办的苏里南医疗站启动仪式上，四川省中西医结合医院、苏里南华侨华人社团联合总会、西班牙华侨华人协会等组织的分会场，通过视频连线，跨越山海，齐聚云端。

四川省侨务办公室主任文甦在启动仪式上介绍，“天府云医·海外惠侨远程医疗站”是四川省侨办发挥四川中医药资源优势，联合省内相关单位打造的独具四川特色的海外暖侨惠侨创新品牌，先后在西班牙巴塞罗那、阿根廷布宜诺斯艾利斯、西班牙马德里、意大利米兰建成启用，累计开展专业优质在线问诊、中医药治疗、中医康养讲座等服务37期，为海外侨胞提供中医就诊指导，同时以中医药为桥梁促进海内外医疗、经贸、文化交流，得到中国驻相关国家使领馆和海外侨胞肯定。

“医疗站成立前，苏里南一直没有常态化的中医诊疗服务，医疗站实现了苏里南中医常态诊疗零的突破！”苏里南华侨华人社团联合总会会长李学雄接受本报记者采访时说，“目前，苏里南医疗站的远程诊疗设备、相关人员和场所都已准备齐全。大家最近正忙着开展第一次远程诊疗活动呢！”

四川省侨办侨务综合处副处长、“天府云医”项目负责人冯静在接受本报记者采访时介绍，“天府云医”项目在新冠肺炎疫情期间启动，主要为解决海外侨胞在疫情期间中医问诊需求。四川省侨办负责统筹联络海内外相关机构，发布海外医疗站建设标准，提供相关资金支持；四川省中医药管理局和各大合作医院负责提供专业医疗服务；海外合作侨团负责联络海外侨胞，组织当地诊疗活动，跟进反馈患者意见。正是海内外各个机构的通力合作，才让“天府云医”得以将国内的优质中医药资源送到远隔重洋的海外侨胞身边。

“云问诊”真贴心

在“天府云医·海外惠侨远程医疗站”西班牙马德里站（简称“马德里医疗站”），每次举办线上问诊活动，位于西班牙华侨华人协会理事之家的诊室外面，就有侨胞排队候诊。

为提高线上问诊效率，马德里医疗站提前向当地侨胞发布诊疗活动通告，侨胞线上预约具体问诊时间。

问诊过程中，不仅有西南医科大学附属中医医院的专业科室医师线上诊疗，还有获得中医执业医师资格的西班牙华侨华人协会副主席吴蓓蓓现场为侨胞提供实地诊疗辅助。线上线下联动诊疗，让不少侨胞感受到“云问诊”的细致贴心。西班牙华侨华人协会主席陈建新在接受本报记者采访时介绍，每名患者的诊疗时间在15分钟左右，每次诊室只接待一名患者，确保病人和医生进行充分交流，同时保护患者隐私。

作为“天府云医”5个医疗站中运行最成功的“标杆”医疗站，马德里医疗站自2022年6月启动以来，已举办6次远程会诊和1次健康讲座，服务旅西侨胞60余人。

一名在2022年10月参加会诊的侨胞患者，在就诊后给医疗站发来反馈：“参加这次会诊，我觉得受宠若惊，3名国内一线中医专家进行‘云’会诊，医生非常专业，经验也很丰富，每位专家都认真听我讲述病史、症状和病中情绪，让我有种被重视、被倾听、被理解的感觉。值得一提的是，因为有中医大夫吴蓓蓓在我身边，现场看舌像、把脉，两边的医生实时沟通，这种形式有别于普通的‘云’会诊，让诊断更准确。这次会诊让我更有康复的信心了。”

“最多时有20多个侨胞预约问诊。患者多的时候，大夫都看不过来。为保证诊疗质量，我们只能请患者分批就诊。”陈建新说，“我印象非常深，有位年纪很大的侨胞，非常相信中医，在病情严重的情况下，坚持从别的城市专程来到马德里医疗站进行线上问诊，最后获得了专业的中医治疗建议，选择回中国接受治疗。能为侨胞提供这种切实帮助，我们都觉得非常有意义！”

冯静介绍，为保证远程诊疗的实际效果，“天府云医”不仅给侨胞看病，还会为侨胞开药、送药。在中药材获得当地政府许可的国家，远程医疗站会按需求为侨胞寄送药材，为侨胞提供中医诊疗全链条服务。此外，“天府云医”还通过开设日常保健、疾病预防、营养饮食等实用性较强的中医知识讲座，帮助海外侨胞加深对中医药了解。

打响惠侨品牌

作为阿根廷医疗站和马德里医疗站的合作医院，西南医科大学附属中医医院经过一年的实践，已得出许多“云医”经验。

“海外侨团对接当地中医药相关机构或企业，医院翻译、整理、制作中医药诊疗手册，双方及时沟通，了解患者需求，这已经形成一个完整工作链条。”西南医科大学附属中医医院副院长徐厚平在接受本报记者采访时介绍，目前，阿根廷医疗站开展7场远程会诊，医院派出19人次专家参与会诊；马德里医疗站开展6场远程会诊，医院选派出28人次专家参与会诊。在运行相对成熟的马德里医疗站，已储备医院院内制剂20种、中成药63种、中草药359种，可供会诊选用，基本解决侨胞用药需求。

随着全球疫情形势缓解，“天府云医”也从“摸着石头过河”的探索阶段，进入相对成熟的运行和开拓阶段。

在马德里医疗站，陈建新正在筹备开展更接地气的远程诊疗活动。“之前的远程诊疗活动，主要依托线上发布通知、扫描二维码线上预约就诊，这种形式虽然高效便捷，但对一些不会使用智能手机的高龄侨胞并不友好，而这部分侨胞往往对中医药比较感兴趣。2023年，我们计划深入华侨华人在马德里聚居的社区，发布线下通知，定时定点在线下开展预约活动，让更多老侨胞了解活动，参与活动，保护自身健康。”陈建新说，马德里医疗站还计划邀请四川省中医药专家团队到西班牙，与西班牙的医学院师生、中医药爱好者进行面对面交流，让更多当地民众了解中医药，感受中医药文化的魅力。

文甦说，未来，四川省侨办还将继续在全球多国推进海外惠侨远程医疗站建设，同时筹建海外惠侨中医中心，不仅提供问诊服务，还要将中医技法、中医药产品、医疗设备等特色产品推介到海外，打响四川省海外惠侨品牌，为四川中医药产业“走出去”擦亮“侨味”金字招牌。

(责编：袁勃、杨光宇)