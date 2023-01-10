新华社北京1月10日电（记者伍岳、马卓言）外交部发言人汪文斌10日在例行记者会上回答有关提问时表示，中国的疫情防控政策科学、有效，符合中国国情，经得起历史检验。

“正是因为过去一个时期坚持‘动态清零’总方针，我们避开了德尔塔等毒性较大的毒株，最大程度降低了新冠病毒感染造成的重症率和死亡率，最大限度保护了人民的生命安全和身体健康。”汪文斌说。

“正是因为过去一个时期坚持‘动态清零’总方针，我们为推进疫苗接种赢得了宝贵时间。”汪文斌说，截至2023年1月4日，中国累计报告接种新冠疫苗34.8亿剂次，接种总人数达130988.6万，已完成全程接种127585.5万人，覆盖人数占全国总人口的92.9%，有效降低了新冠重症率。

汪文斌说，也正是因为过去一个时期坚持“动态清零”总方针，2020年，中国成为全球率先实现经济正增长的主要经济体。3年来，中国经济保持约4.5%的年均增长，明显高于世界平均水平，为全球经济增长作出重要贡献。在全球抗疫最吃劲的阶段，中国成为全球抗疫物资供应的大后方，为世界各国抗击疫情提供了坚实保障，也为全球产业链供应链稳定发挥了不可替代的重要作用。

“我们始终秉持人民至上、生命至上理念，科学精准优化防疫措施。”针对个别西方国家政要试图将新冠疫情政治化的言论，汪文斌指出，在中方取得的防控成果面前，任何政治操弄都是苍白无力的。

在回答有关国际产业链供应链稳定的问题时，汪文斌表示，在世界经济下行压力加大、全球贸易动能转弱背景下，中国积极扩大开放，向全球提供优质产品和服务，在全球产业链供应链中发挥了“稳定器”的关键作用。2021年中国对外贸易总额增至6.9万亿美元，继续保持世界第一。去年1月至11月，中国货物进出口同比增长8.6%，其中出口增长11.9%，为世界经济稳定和全球贸易发展作出突出贡献。

汪文斌说，中国政府优化调整疫情防控措施后，包括世贸组织、经合组织等在内的国际组织负责人都普遍看好中国经济发展前景，认为这将有助于支撑世界经济复苏和发展。近期，多家国际投资机构纷纷上调2023年中国经济增速预测，许多外国在华商会认为有关措施将重振投资营商信心，恢复市场乐观情绪，中国将继续成为外资优先投资目的地。美国银行一项调查显示，近期认为中国经济会出现更高增速的基金经理比例从去年11月的13%升至目前约75%。

汪文斌表示，目前，中国的疫情形势整体向好，中国不少省市已渡过疫情高峰，生产生活加快恢复正常。随着需求逐步回升和政策效应叠加，中国经济社会活力将进一步释放，为世界各国带来更大机遇。中国作为世界经济复苏“稳定器”和增长“发动机”的作用将会进一步凸显。

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