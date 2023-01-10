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美国新奥尔良去年发生近300起凶杀案 民众称“可怕的一年”

2023年01月10日17:07 | 来源：海外网
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海外网1月10日电 据美国福克斯新闻网1月9日报道，2022年9月，美国新奥尔良市因谋杀案激增而背上“谋杀之都”的恶名，该市在这一年发生近300起凶杀案，达到26年来的最高，当地人称之为“可怕的一年”。

“新奥尔良一直被视为美国最具历史意义和最美丽的城市之一，但在2022年，暴力犯罪扰乱了这里的安逸，新奥尔良取代圣路易斯成为美国的‘谋杀之都’，这里每10万居民中就会发生52起凶杀案”，福克斯新闻这样表示。

新奥尔良警察局透露，2022年的最终数字仍在统计中，但截至2022年12月28日，该市的谋杀案件数已达277起，是26年来的最高水平。在当地市议会工作的犯罪分析师杰夫·阿舍表示:“这是可怕的一年。数字说明了一切。”市议员尤金·格林说:“我们这座城市的犯罪水平是悲惨的、不可接受的。我们没有任何借口让他人成为受害者或是加害者。”

福克斯新闻称，近年来，新奥尔良并不是美国唯一一个犯罪率飙升的城市。美国联邦调查局的数据显示，与2019年相比，2020年全美的谋杀案增加了近30%，这是该机构开始追踪此类犯罪以来，杀人案件数量增幅最大的一年。像美国其它许多城市和地方警察部门一样，新奥尔良也一直面临着警察部门人员配备的问题。（海外网 张霓）

(责编：崔译戈、吴成良)

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