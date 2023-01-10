新华社巴黎1月9日电 题：法国高温破纪录影响农业

新华社记者唐霁

2023年新年伊始，法国BFMTV新闻资讯台8日报道，法国正在经历“暖冬”，巴黎从去年12月底至今年1月初连续20天气温超过10摄氏度，历史罕见。而在刚刚过去的2022年，法国经历了创纪录的高温天气。法国气象局6日宣布，2022年是该国自1900年有记录以来最热的一年，也是最干旱的年份之一，对农业造成严重影响。

2022年全年大部分月份的气温都高于以往，年均气温达14.5摄氏度，12月31日出现1947年以来最“温暖”的跨年夜。法国气象局还指出，2022年大部分地区“日照时间异常”，平均超过以往日照时长的15%。

高温导致干旱和缺水，法国去年降水量比常年平均减少25%，受旱土地面积达国土面积的四分之三。法国十几个省都执行了“限水令”：优先保障健康和卫生用水，禁止私人住宅浇灌草坪和花园、清洗车辆、外墙和屋顶等。

农业因此受到严重影响。法国国家统计局近期发布的2022年农业收成估测指出，夏季的极端炎热和干旱严重影响农作物收成。与前一年相比，谷物产量下降10.9%，玉米下降29.2%，含蛋白质作物产量下降21.3%，甜菜下降10%，马铃薯下降9.2%。

对法国马铃薯种植者来说，2022年是灾难性的一年。法国全国马铃薯生产者联盟统计，因高温导致干旱，2022年全国马铃薯产量减少近150万吨，相关损失达2.5亿欧元。

水果的情况略有不同。2022年法国水果产量明显回升，全国葡萄产量增长了32.2%，达到2018年以来的最高水平，但是一些葡萄园还是受到了夏季高温和突降冰雹的严重影响。

法国生态学研究机构指出，2022年全法葡萄采摘时间比40年前平均提前了18天。高温和干旱也在改变葡萄酒的特性，包括酒精含量升高和酸度下降。

来自法国博若莱产区的葡萄种植者戴维·贝鲁容告诉新华社记者说，由于2022年夏天破纪录的高温和日照时间加速了葡萄的成熟，该地区产区收获葡萄的时间大幅提前。他们以往的收获时节是9月10日左右，去年不得不提前到8月23日开始采摘葡萄，非常匆忙。好在产量还令他满意。

法国农业气候学家塞尔日·扎卡在社交媒体上指出，反常的气候变暖扰乱了农业生产的正常周期。“气候周期的变化影响了生物生长周期，并削弱整个生态系统。农业越来越无法承受气候变暖带来的影响。”

法国去年炎热的夏季是宏观气候变化造成影响的一个缩影。法国气象局分析指出，2022年的反常高温是“气候变化的征兆”，反映出近期人类活动导致全球变暖。与1900年有记录以来相比，法国气温已上升1.7摄氏度，而且2023年年初的“暖冬”仍在继续。

法国气候学家、国家科学研究中心主任克里斯托夫·卡苏警告说，如果温室气体排放量继续保持不变，法国升温幅度可能在2100年达3.8摄氏度，这将带来更加极端的高温、干旱和火灾。

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