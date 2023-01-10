新华社伦敦1月9日电（记者郭爽）总部位于美国的维珍轨道公司9日以英国西南沿海一个机场为基地，以“水平”方式发射一枚搭载9颗卫星的空基运载火箭。但火箭在发射一个多小时后“出现异常”，未能进入预定轨道，这个首次尝试从英国本土实施的卫星发射任务宣告失败。

这个名为“启动我”的发射任务由英国航天局、英国皇家空军、英国康沃尔郡政府和维珍轨道公司合作实施。

据外媒报道，不同于传统的从地面发射台垂直发射运载火箭，这次任务尝试以“水平发射”方式把卫星送入轨道。格林尼治时间9日22时02分（北京时间10日6时02分）左右，一架代号为“宇宙女孩”的飞机从英国康沃尔郡的纽基机场起飞。这架飞机由波音747飞机改装，左机翼下方携带维珍轨道公司的“发射器一号”火箭。该火箭长21米，顶部搭载7家客户委托发射的9颗小卫星。

格林尼治时间9日23时15分（北京时间10日7时15分）左右，火箭按照原定计划在大西洋上空约10700米的高度与飞机分离并点燃助推发动机。但维珍轨道公司随后在社交媒体推特上发文说：“我们似乎遇到了异常，无法进入轨道。我们正在评估这些信息。”

维珍轨道公司在另一条推文中说，“宇宙女孩”和机组人员已经安全返回康沃尔郡太空港。

2020年5月，维珍轨道公司首次试射空基运载火箭，但以失败告终。

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