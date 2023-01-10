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国际原油价格上涨3% 布伦特原油每桶超过80美元

2023年01月10日13:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 由于中国经济迅速活跃等因素，国际原油期货价格大幅上涨，涨幅达3%，布伦特原油期货每桶超过80美元。

阿联酋《宣言报》报道说，中国是世界第一大原油进口国，中国经济的恢复对国际石油市场影响很大，截至格林尼治时间9日13时12分，伦敦布伦特原油期货上涨2.38美元，涨幅达3.03%，至每桶80.95美元，美国西得克萨斯中质原油每桶76.13美元，上涨2.36美元，涨幅为3.2%。

沙特《中东报》1月10日报道说，中国政府调整了防疫政策，该国经济迅速活跃，对全球旅游业影响很大，国际原油价格也大幅上涨。报道指出，格林尼治时间9日14时46分，布伦特原油期货每桶达80.40美元，美国西得克萨斯中质原油为每桶75.60美元，上涨2.4%，而上周，布伦特原油和美国原油下跌超过8%，是2016年初以来最大单周跌幅。英国ActivTrades公司高级分析师里卡多·伊万格利斯塔表示，油价上涨是在中国经济很快恢复的背景下发生的，这对改变石油需求前景起了重要作用。中国是世界第二大石油消费国，中国防疫政策的调整和经济回升，提高了市场对燃料需求的预期，一定程度上缓解了国际社会对全球经济衰退的担忧。（安国章）

(责编：刘叶婷、常红)

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