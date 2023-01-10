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巴拿马举行活动纪念“护旗运动”59周年

2023年01月10日13:32 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城1月9日电（记者廖思维）巴拿马城消息：巴拿马9日举行“护旗运动”59周年纪念活动，谴责美国控制巴拿马运河期间实施的暴行，缅怀1964年1月9日在捍卫国家主权过程中牺牲的巴拿马人民。

　　巴拿马运河管理局阿斯卡尼奥·阿罗塞梅纳培训中心的立柱中央，纪念这段英勇事迹的“永恒之火”静静燃烧。巴拿马总统劳伦蒂诺·科尔蒂索在纪念仪式上说：“我们向勇敢的学生和巴拿马人民致敬，在爱国主义的激励下，他们捍卫了国家主权。”他说，铭记历史最好的方式就是“忠于国家、理想和团结，并使这段记忆成为面对重大挑战时的勇气和动力”。

　　1964年1月9日，上百名巴拿马学生来到美军占领的运河区一所中学，要求升起巴拿马国旗，此举遭到运河区美国学生、家长以及警察的阻挠。冲突中，美国军队朝巴拿马民众射击，最终导致22人死亡，近500人受伤。此后，巴拿马人民没有停止为主权抗争的脚步，直至1999年12月，美国才将霸占近百年的巴拿马运河归还巴拿马政府。

　　在首都巴拿马城的“烈士街”，死难者家属和政府官员齐唱国歌，悼念逝者；在“和平花园”公墓，礼炮齐鸣，巴拿马政府官员罗赫尔·特哈达敬献花环。

　　巴拿马全国总工会主席阿尔弗雷多·格赖利说，美国政府的干涉行径从未停止，美国现任驻巴拿马大使对巴安全、经济、反腐和外交等部门指手画脚、横加干涉。巴拿马社会运动人士、经济学家玛丽韦尔·戈登在集会中表示，主权斗争任重道远，面对美国的霸权行径，应摒弃服从、妥协的立场。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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