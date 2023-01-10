新华社美国拉斯维加斯1月9日电 通讯：走出去 搞创新——中企在美国消费电子展上寻求突破

新华社记者黄恒 兴越 谭晶晶

“受益于稳定的产业链、供应链和产能优势，中国机电产品在全球贸易中所占比重稳步提升。当前中国企业走出去的诉求更加强烈。”中国机电产品进出口商会副会长石永红日前在参加2023年美国拉斯维加斯消费电子展（CES）时对记者说的这番话，道出了众多参展中国企业的心声。

贴近全球市场，贴近创新趋势，这是中国企业坚定走出去的最大动力。以创新为支撑，走出去让这些企业有了更强生命力。

海信集团高级副总裁于芝涛在接受记者采访时表示，CES是创新展示、交流学习的极佳平台，参展有助于了解业界最新发展动态和趋势，为企业下一步发展奠定基础。“海信将加强技术研发，有针对性分析研究不同海外市场，包括消费者使用习惯、消费习惯等，同时通过参加展会等活动增加品牌的海外影响力和信赖度。”

广州海葳特科技有限公司是一家中小型企业，专门制造可穿戴运动设备，上次参加CES是在2019年。这一次，这家企业展台前客商络绎不绝，不少人被公司推出的头戴式气传导运动耳机所吸引。

“这种面对面的展会对生意更有帮助，客户黏性也更高。三年不见，客户也会生疏，所以不管怎么样，我们一定都要出来！”公司总监欧林芳介绍说，这次来拉斯维加斯前，已有全球40多家客户联系约见，其中一半是美国客户，还有来自巴西、印度等地的合作伙伴。

与三年前不同的是，这次海葳特主推的是拥有专利的自主品牌产品。欧林芳告诉记者，从代工到推出自有品牌打入海外市场，企业越来越认识到提升竞争力的关键在于创新。为此，这家200多人的企业与专业咨询公司合作调研美国市场，并且建立了30多人的研发团队。

深圳雷音音频董事长王塾增告诉新华社记者，公司10多年前开始进军海外市场，当时产品技术由德国、日本等国掌握。随着中国制造业发展，产品工艺越来越精细，创新速度越来越快。如今，他们不仅掌握了产品核心技术，还开发出多项专利，获得过海外消费电子行业大奖。

王塾增说，公司现有60名员工，其中四分之一参与创新业务，“因为不做创新很难跟别人竞争”。

同样从创新中寻找新机遇的还有来自深圳的华美兴泰科技股份有限公司。这家CES常客以前主打产品是充电宝，今年参展推出了户外便携式移动储能设备。该公司大客户经理刘衢军说：“移动电源市场规模有限，充电宝已经到了天花板，现在我们所有的研发投入都放在了储能领域。”

TCL实业北美营销本部总经理张文海表示，企业希望以CES为窗口拓展北美市场，辐射全球，加快全球化布局，将竞争优势向产业链高端延伸。

按照石永红的说法，向产业链中上游领域纵深发展，注重扶植自主品牌，注重研发，是中国机电产业的整体发展趋势。“2009年至今，中国一直保持机电出口第一大国地位。中国机电产业韧性强，综合优势显著，保持着国际竞争力持续提升和行业贸易额持续增长的发展节奏。”

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