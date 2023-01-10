于洋 刘宁 袁蒙 湖长明

蓝绿交织谓之青，人潮如织谓之城。“青城”呼和浩特是万里茶道的重要节点城市，作为全国唯一的草原省会城市，美丽又富有活力的呼和浩特已成为联接黄河经济带、亚欧大陆桥、环渤海经济区域的重要桥梁，是“一带一路”建设的重要节点城市。

呼和浩特城市景观。人民网记者 刘宁摄

“中国乳都”呼和浩特，正通过促进推动中国乳业全产业链发展模式转型升级，走向“绿色”振兴发展之路。近日，人民网“看见中国”多语种融媒体采访团队走进这座“青色之城”，感受呼和浩特的时代新发展。

守护传统特色文化，坚定融合发展的“传承”之城

锡林郭勒的草原羊肉、巴彦淖尔的河套雪花粉、托县的灯笼红辣椒……配着喝了400年的湖北砖茶和出身山西的地道陈醋，靠着呼市独一无二的烧麦手艺和诚信经营，烧麦，在这座祖国北方的行销重城被“捎带着”卖火了起来。

“香茶一壶话天下事，烧卖二两品青城香！”自打有了“归化城”就有了烧麦，玉泉烧麦如今已经成为了呼市的一张城市新名片，享誉全国。“别的地方做不出这个味道，小店顾客多是街坊邻居，比起客人更是朋友……”谈到烧麦，从厨26年、开了14年烧卖馆的王志强打开了话匣子。

烧麦特写。人民网记者 刘宁摄

每天早起去烧麦馆喝茶、聊天、品烧麦，一直是呼市人独有的“早茶”文化。“烧卖馆最能体现老旧城，大家拼起桌子谈天说地，吃的不仅是烧麦，更是一份呼市特有的市井烟火……”在北京工作多年后毅然决定回到故乡创业，王志强放不下的，除了一口“别的地方没有”的烧麦味，更是这份烧麦馆里的满满“人情”味。

择一事终一生，真材实料是生存的前提，王志强一直把“做到底用心做”挂在嘴边，通过面馅分离的创新包装和电商冷链的不断发展，王志强不仅将“小馆子”经营得有声有色，更将烧麦这个地方特色小吃卖向了全国。“希望未来能通过国际快递，让每一个漂泊在海外的呼市人，都能吃到这口地道的家乡味……”谈到未来的发展计划，王志强骄傲地说到。

人民网外专湖长明体验蒙古皮画创作。人民网记者 刘宁摄

“皮革摸上去很踏实、有温度，就像朋友一样，我认为制作皮画很能传达出一种务实拼搏的精神！”内蒙古自治区非物质文化遗产项目蒙古族皮画（土默特皮画）代表性传承人云成义接受采访时说到。

土默特皮画是游牧文明的一种艺术表现形式，以皮革为主要原料，天然颜料等为辅料，采用刀刻、皮雕、绘画、起鼓、染色、镶嵌6大工艺，经过火烙、塑形、装裱等65道工序手工制作完成，题材涉及人物、动物、历史事件等，对于研究蒙古族传统文化具有重要参考价值。

制作精美的土默特皮画工艺品。人民网记者 刘宁摄

为了助推非遗文化继承发展，呼和浩特市践行非遗与旅游融合发展实践，为传承搭建平台，开展形式多样、内容丰富的非遗与旅游业融合活动。采用“非遗+旅游”“非遗+文创”“非遗+设计”等方式，为传承人搭建传承平台，推进非遗与现代生活相融合。

云成义曾作为内蒙古代表，访问德国、斯里兰卡、斐济等多国参加国际文化交流活动，向世界展示介绍土默特皮画。提到文化传承的责任与使命，云成义说到：“后继有人才能继续发展，期待在政府推动和我们的共同努力下，能有更多的年轻一代加入进来了解非遗、热爱非遗。”

促进农业科创转型，守望绿色发展的“创新”之城

敕勒川草原，位于呼和浩特市东北部，面积近3万亩，是距离城市最近的草原，被称为青城的“后花园”。但曾经“风吹草低见牛羊”的天然牧场，受自然因素和人为活动影响，生态环境遭到严重破坏，一度成为沙石遍地的荒滩、采砂、石场。一到春秋季节漫天黄沙、砂石遍地。

敕勒川草原修复前。蒙草生态集团供图

“第一次接触这么大面积的草原修复项目，当时心里也没底，很多人并不看好。怎么能恢复成草原呢？我满脑子就是因地制宜种野草！”望着现在满眼绿色的敕勒川，蒙草集团科研人员碳汇研究院院长王君芳欣慰地笑了。

敕勒川草原修复后。蒙草生态集团供图

2012年起，蒙草生态集团从草原生态大数据平台中调取生态数据，结合科研人员实地调研、采样、分析，制定出“人工干预下模拟天然草原”的综合治理方案。应用适地乡土植物品种、多样性建植方案、人工干预与自然恢复结合的方式，改良土壤、重建植被群落。几年后，敕勒川从荒漠、砂石滩恢复成绿草如茵、野花盛开的草原。

王君芳向人民网外专介绍敕勒川情况。人民网记者 刘宁摄

“把博士论文写到大地上，是我最好的科研成果，作为一名科研人员，望着重回绿色的草原，是我最大的骄傲……”王君芳向我们介绍，依托“小草诺亚方舟”收集优良优质的种子保存植物基因，为生态修复阶段的利用提供有力保障。现在草原的草绿了、花艳了，蚯蚓、昆虫、野生小动物们回归了，生态链形成闭环，动植物们在这里自我更迭、调节，和谐共生。

而从“草”开始的农业“逆袭”之路，呼市的脚步远不止于此。随着畜牧业持续快速发展，国内饲草产品需求不断增加。饲草的质量和数量决定畜牧业的质量和数量，而国内苜蓿草产业发展相对落后，国际市场竞争力相对薄弱。随着国家深化农业供给侧结构改革、种植结构调整、“粮改饲”等政策出台，振兴中国以苜蓿为主的牧草产业已成为牧草产业界关注的一个热点问题。

人民网外专在苜蓿草示范田。人民网记者 刘宁摄

“业内有句老话，‘好牛奶是种出来的’，饲草产品对乳业发展的影响可见一斑。”内蒙古正时生态农业集团有限公司董事长马宏伟接受采访时说。紫花苜蓿作为“牧草之王”，是一种豆科多年生草本植物，其含有丰富的粗蛋白，用紫花苜蓿喂奶牛，奶牛的奶产量与质量会大大提高。

2022年初正时农业在呼和浩特市土默特左旗旗委政府“奶业振兴、建链强链”的政策号召下，承接了敕勒川生态绿廊万亩示范性苜蓿草种植项目。“为养而种、以种促养、农牧结合”的新思路，为全力推进奶源基地建设，发展优质饲草种植，实现草畜循环、乳业产业链的做大做强夯实了基础。

保障乳品支柱产业，走向科学发展的“振兴”之城

从“一棵草到一杯奶”的完整草牧乳产业链格局，是呼市由“中国乳都”迈向“世界乳都”生态产业链的缩影。通过保障乳品支柱产业，呼市依托重点建设伊利现代智慧健康谷、蒙牛乳业产业园2大“产城融合”的全产业链项目，以及国家乳业技术创新中心、国家技术标准创新基地（乳业）、乳业交易中心等一批高层次创新载体，实现高端乳制品产能稳步扩张和技术更新迭代。

伊利健康谷项目作为呼市十四五重点项目，加快探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。为了带动产业链上下游共赢发展，伊利集团率先在业内创建“7个联结”，通过技术联结、金融联结、产业联结、风险联结、优质高产饲草料联结、奶牛品质升级联结、全面贴身服务联结带动整个产业链共赢发展。

伊利健康谷项目图片。人民网记者 刘宁摄

蒙牛对标联合国可持续发展目标（SDGs），逐步完善社会责任发展体系，通过“以奶带农”，将产业链完整融入地方经济发展。2021年，由蒙牛投资建设的中国乳业产业园在内蒙古开工奠基，并于年底顺利投产八期项目，在产业园建设带动下，自治区已有8座牧场先后投产运营，直接和间接吸纳带动农牧民3.1万人就业增收。

蒙牛乳业产业园图片。人民网记者 刘宁摄

据呼和浩特市中国乳都总体规划，呼市依托在地龙头企业，带动上下游牧草、饲料、育种、兽药、乳品检测、食品包装、工业旅游等全产业链发展。力争到2025年，乳业全产业链销售收入达到3500亿元以上，实现由“中国乳都”向“世界乳都”的转型突破。

(责编：于洋、杨牧)