新华社日内瓦1月9日电（记者聂晓阳）巴基斯坦政府和联合国9日在瑞士日内瓦共同举办“巴基斯坦灾后重建与气候韧性国际会议”。中国国家国际发展合作署署长罗照辉与会并呼吁国际社会继续支持巴实现“重建、复原、复苏和韧性”的灾后重建框架目标。

罗照辉表示，去年夏天巴基斯坦遭遇特大洪水灾害后，中国政府和人民第一时间提供了帐篷和食品等紧急救灾物资，并向灾区派出医疗专家组和灾害评估专家组。中国政府愿在已有援助基础上，通过双边渠道再提供1亿美元专项援助。同时，中国愿在防灾减灾领域为巴方培训1000名技术人员和官员，并加入巴灾后重建国际伙伴支持小组。

罗照辉说，巴基斯坦洪灾的诱因是极端气候。国际社会特别是发达国家有义务帮助巴基斯坦等发展中国家应对极端气候灾害。在这方面，发达国家尚未兑现其每年向发展中国家提供1000亿美元承诺，尚未提出适应资金翻倍路线图，全球气候治理任重道远。

据悉，44个国家和国际金融机构代表出席9日的会议并为巴灾后重建认捐90亿美元。巴基斯坦总理夏巴兹和联合国秘书长古特雷斯出席了会议。

古特雷斯在会后举行的记者会上说，巴基斯坦是全球气候变化的重灾区之一，9日的会议是巴基斯坦恢复和重建漫长过程的第一步。他强调，遏制全球变暖仅仅口头表态远远不够，还需要各国尤其是发达国家采取切实行动。

2022年6月以来，巴基斯坦多地遭受前所未有的严重洪灾，受灾人口达到3300万人，其中1700多人死亡，数千所学校和医院被毁或受损。根据巴官方最近公布的最新数字，受洪灾影响，目前仍有约800万人流离失所。

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