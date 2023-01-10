美国总统拜登近日警告非法移民远离美国边境，同时宣布每月可以接收总计最多3万名来自古巴、海地、尼加拉瓜、委内瑞拉的合法移民。

分析人士指出，移民问题是美国最易引起争议的政治议题之一。拜登在新年伊始宣布这一新举措是在“搞平衡”，一面收紧边境管控，一面安抚主张接纳移民的选民。

警告非法移民：“别来边境”

拜登宣布，美国将立即开始拒绝接收从墨西哥非法越境入美的古巴人、海地人和尼加拉瓜人。“不要随便出现在（美墨）边境，”他向非法移民发出警告，“留在本国，在那里提出合法申请。”

据美联社报道，美国2022年10月起采取类似措施阻止委内瑞拉人非法越境入美，抵达美国南部边境的委内瑞拉人数量自那以后大幅减少。拜登如今把这项措施拓展至更多国家，是他执政两年来针对南部边境非法越境者激增的“最大胆的举措”。

共和党籍前总统特朗普任内对非法移民采取强硬措施，拜登政府不愿复制其措施。他执政两年来，越过美墨边界涌入的非法移民数量大幅上升。

截至2022年9月30日的2022财政年度，美国执法人员在同墨西哥接壤边境拦截的非法移民超过238万人次。

拜登计划近日前往得克萨斯州边境城市埃尔帕索。这将是他就任总统以来首次访问南部边境。

每月3万名额：安抚人心

拜登同时公布了另一条新政策：今后两年，美国每月可接收来自古巴、海地、尼加拉瓜和委内瑞拉的合法移民3万人。这些移民须经合法渠道来美，拥有符合条件的担保人且通过背景审查。

拜登说：“这一新流程有序、安全、人道，也管用。”

新政策意味着每年可能有36万人从古巴、海地、尼加拉瓜和委内瑞拉合法入境美国，人数庞大。这4国试图通过徒步、乘船、游泳等方式越境入美的非法移民更多。

据路透社报道，美国政府数据显示，2022年11月边防人员在南部边境拦下的古巴、海地、尼加拉瓜和委内瑞拉籍非法移民约8.2万人。

法新社解读，拜登政府向4国开放每月合计3万个合法移民名额，是为了安抚那些批评他在移民问题上不够“开放”的人。

美国民权联盟分管边境政策事务的主任乔纳森·布莱泽说：“拜登总统今天正确地承认寻求庇护是一项合法权利……但他宣布的计划进一步将他领导的政府与特朗普执政时期的反移民政策绑定。”

移民制度“破碎”：修复不易

拜登承认，美国移民制度“破碎”。他说，政府宣布的这些措施“会让事情变得更好，但无法彻底解决边境问题”。

拜登认为，要彻底解决问题需要国会立法、向边境地区和移民收容设施投入更多经费。他抨击国会中的共和党议员拒绝审议民主党政府所提更全面的移民制度改革措施。

共和党人批评民主党政府放松边境执法。眼下，获称“42条”的非法移民快速驱逐令是争议焦点。“42条”2020年3月开始实施时，正值新冠肺炎疫情在美国暴发初期。时任总统特朗普领导的共和党政府援引《美国法典》中公共卫生和公民权利相关条款，以疫情防控为由，对试图非法跨越陆路边界进入美国的移民实施集体驱逐，而无需单独评估这些移民的具体情况和保护要求。

民主党政府一直寻求终止快速驱逐令。美国最高法院2022年12月27日以5票赞成、4票反对的结果，决定暂不终止这项快速驱逐令。在移民问题上持强硬立场的共和党人对这一裁决表示欢迎。

据美联社报道，根据这项政策，美国迄今驱逐非法移民达250万人次。

（据新华社电 记者陈 丹）

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