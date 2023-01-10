□ 高 乔

回顾刚刚过去的2022年，苍穹之上，中国空间站建设迎来高光时刻：神舟十三号乘组返回地面，神舟十四号乘组升空，问天舱、梦天舱先后发射，神舟十五号乘组与神舟十四号乘组完成“太空会师”，中国空间站完成三个舱段“T”字基本构型的在轨建造，国家太空实验室已经成型……天宫空间站，这座中国人的“太空之家”，正在400公里高的太空轨道上守望地球，也向世界敞开大门。

作为继俄罗斯和美国之后第三个能够建造空间站的国家，中国在推进空间站建设的同时，已开启相关科研项目的国际合作。目前，中国与联合国外空司、欧洲空间局共同遴选的多个空间科学应用项目正在按计划实施，相关载荷将于2023年开始陆续进入中国空间站开展实验。已有多个国家提出选派航天员参与中国空间站飞行任务的需求，中方也正在开展对接协调，同时积极进行培训国外航天员的相关准备工作。随着中国空间站进入应用发展阶段，中国将继续秉承开放共享的发展理念，与致力于和平利用外空的国家和地区一道，开展更多、更深入的合作和交流。

中国载人航天工程自立项实施以来，始终坚持和平利用、平等互利、共同发展原则，与法国、德国、意大利、俄罗斯、巴基斯坦等国及联合国外空司、欧洲航天局等多个航天机构和组织签署合作协议，实施形式多样的合作项目。中国空间站是历史上此类项目首次向所有联合国会员国开放。目前，已有17个国家、23个实体的9个项目成为中国空间站科学实验首批入选项目。中国空间站的高速通信系统、超级计算机等先进设备让日内瓦大学牵头的宇宙伽马射线暴研究项目研究更加顺畅，墨西哥科学家和工程师对中墨合作的中红外地面观测平台项目实现预期效果充满信心……来自不同国家的科学家将共享天宫空间站的科研平台，分享探索宇宙的成果，这正是中国推动构建外空领域人类命运共同体的生动写照。

如今，中国在国际太空合作领域的“朋友圈”越来越大，志同道合的伙伴越来越多。中国和巴西开展资源卫星合作，被称作航天领域南南合作典范。中国推动建立金砖国家遥感卫星星座，共享遥感数据，助力金砖国家经济社会发展。探月工程嫦娥四号搭载来自沙特、荷兰、德国、瑞典等国的科学探测国际载荷，共同开展科学研究……南非国家航天局总工程师尤金·阿方特感叹：“中国在本国航天事业不断取得新进展的同时，积极推动国际太空合作，为人类太空探索事业作出了重要贡献。”联合国外层空间事务办公室主任西莫内塔·迪皮波不吝赞叹：中国开放空间站是联合国“全球共享太空”倡议的重要组成部分，是一个“伟大范例”。

太空属于全人类，理应造福全人类。探索未知宇宙、发展航天技术，是人类的共同事业。国际合作是航天事业发展的大势所在。中国空间站欢迎外国航天员来访！这是中国向全球“航天人”发出的诚挚邀请，也是中国真诚推进空间站国际合作的又一声号角。相信在不远的将来，中外航天员将在天宫太空站汇聚，中国空间站必将成为全人类共同探索太空的崭新家园！

(责编：贾文婷、刘洁妍)