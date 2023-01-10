新华社东京1月9日电（记者钱铮）日本农林水产省9日通报，位于日本茨城县城里町的一个养殖家禽的农场发生高致病性禽流感疫情，这是日本当前禽流感流行季（通常为秋冬至次年春）报告的第56起疫情。本流行季日本已扑杀约998万只家禽，创历史最高纪录。

农林水产省通报说，这家农场饲养有约93万只蛋鸡，茨城县相关部门8日接到农场报告说鸡死亡数量增加，随即进行了现场调查。同日，对死鸡的禽流感简易检测结果呈阳性。9日，对死鸡基因检测的结果显示，这些鸡感染的是高致病性禽流感病毒。

冈山县一家农场2022年10月底报告了这个禽流感流行季日本首起禽流感疫情。迄今全国共确认了56起疫情，数量为历史同期最多。本次发生疫情的农场已开始扑杀所饲养的鸡，使这个流行季因高致病性禽流感扑杀家禽数量上升到约998万只，超过2020年至2021年流行季的约987万只，创历史最高纪录。

农林水产省通报说，目前的情况下，日本消费者因食用感染禽流感的鸡肉或鸡蛋而染病的可能性很小。

内阁府食品安全委员会解释说，疑似感染禽流感的家禽的肉和蛋不会在市场上流通；禽流感病毒怕热，充分加热食物后再食用可以避免感染风险。

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