新华社华盛顿1月9日电（记者邓仙来）2021年8月29日，在美军撤离阿富汗前一天，包括儿童在内的10名阿富汗平民死于美军无人机空袭。将近一个月后，美军才承认误杀。然而，美国媒体日前曝光的一份调查报告显示，美军高层早在空袭后几小时内就已确认发生枉杀平民事件，但蓄意隐瞒真相。

发动阿富汗战争20年间，美国在阿富汗造成大量平民伤亡，家破人亡的惨剧时常发生。最新调查结果再次印证了美国在海外漠视人权之害。

真相姗姗来迟

美国《纽约时报》6日报道说，该报日前获取美军中央司令部关于2021年这起空袭的一份调查报告，报告在空袭发生后不到两周便已完成，但之前从未公开。

这份长66页、部分信息被隐去的报告显示，空袭发生后不到20分钟，多名美军官员和参与空袭的人员便得知袭击可能造成平民伤亡。袭击发生最多3小时后，分析人员在逐帧查看空袭录像后断定，有至少3名儿童在空袭中丧生。一名军官随即将这一情况报告给驻阿美军最高指挥官。

另外，接受调查的9名目击者中，有6人在证词中承认，他们在空袭发生后不久便了解到空袭地点有平民且可能被炸死。

然而，五角大楼迟迟没有公布真相。在美国国防部2021年9月1日举行的新闻发布会上，参谋长联席会议主席马克·米利声称空袭是“正义的”。之后一段时间内，尽管关于那次空袭误杀平民的报道越来越多，五角大楼仍然坚称空袭打死的是“伊斯兰国”目标。直到同年9月17日，中央司令部司令麦肯齐终于承认，包括7名儿童在内的10名阿富汗平民在那次空袭中丧生，且死难者不太可能与“伊斯兰国”阿富汗分支有关联，也不会对美军构成威胁。

美军称此前获取的情报显示，“伊斯兰国”阿富汗分支计划对在喀布尔国际机场实行撤离行动的美军人员实施自杀式炸弹袭击，发动袭击的工具为一辆白色丰田轿车，后备箱内装有火箭弹。然而，空袭后多方调查表明，死者之一、白色丰田轿车驾驶员扎玛赖·艾哈迈迪不仅不是“伊斯兰国”成员，还是美国一家援助组织的阿富汗籍雇员。他车里装的不是炸弹，只是打算运回家供家人饮用的桶装水。

正义无法伸张

令人发指的是，美国国防部在这起空袭调查工作结束后宣布，并不会惩罚相关人员。

代表空袭死者家属的律师希娜·沙姆西质问说，这桩悲剧之外，多年来被美军错误当作目标而杀害的阿富汗平民究竟有多少？

艾哈迈迪兄弟埃迈勒·艾哈迈迪年幼的孩子也在美军空袭中被炸死。他曾在空袭发生后接受新华社记者采访时说：“美国空袭杀害包括儿童在内的无辜平民，是非常严重的战争罪行，必须将凶手绳之以法。”

然而，美国政府长期蓄意掩盖平民伤亡的真实数据，就算曾公布相关数据，也与其他国家和一些非政府组织的数据差距很大。

美国布朗大学“战争代价”项目研究指出，有超过17.4万人直接死于阿富汗战争，其中4.7万多是平民。联合国难民署的统计显示，持续近20年的阿富汗战争造成260万阿富汗人逃往国外，350万人流离失所。

美国媒体获取的一份国防部文件显示，美军多年来在他国造成的平民死伤人数“被大大低估”，而美方承诺的问责机制压根未见影踪，在平民伤亡统计和问责方面更是从未兑现过承诺。

美国政府曾承诺补偿艾哈迈迪的幸存亲属并为他们发放赴美签证。但截至目前，没有任何一名亲属收到赔偿金。（参与记者：史先涛、蒋超；视频：王沛；编辑：张代蕾、孙浩、徐晓蕾）

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