1月9日，中拉国际写作行动暨中拉青年艺术家成长伙伴计划启动仪式上，中外嘉宾合影留念。 中国外文局文化传播中心供图

人民网北京1月9日电 （记者陈尚文）1月9日，由中国外文局文化传播中心、中国国际文化交流中心及中国诗歌学会共同主办的中拉国际写作行动暨中拉青年艺术家成长伙伴计划启动仪式在中国国际文化交流中心举行。

厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚在仪式上致辞称，文化交流是深化厄中两国友谊的重要抓手，将有力推动两国关系不断向前发展。厄瓜多尔正通过捐赠图书、举办论坛等方式积极增加厄瓜多尔在中国的文化参与。

尼加拉瓜驻华大使伊恩·科罗内尔指出，人类对于诗歌的热爱是一致的，这是最本真的情感。文学可以打破时空的界限，优秀的作品可以感动拉美地区国家和中国的人民，令民心相通，共同推动尼中文化交流往来。

乌拉圭驻华大使馆代办马丁·奥兰多说，在乌中建交35周年之际，乌拉圭期盼中拉国际写作行动能够形成渠道机制，改变目前乌拉圭民众对中国文学“知之甚少”的状态。

智利大使馆文化参赞罗德里格·托莱多表示，智利是第一个同新中国建交的南美国家，而在智中两国正式建立外交关系前，民间友好往来已经奠定了智中外交关系的基础。

中国国际文化交流中心秘书长王勇武指出，中拉关系一直是南南合作的典范。中拉国际写作行动将以中拉民间文化交流基础为依托，利用数字技术加深链接。

中国外文局文化传播中心主任张金庭表示，文学在中拉交流中一直发挥着重要作用。中拉国际写作行动将搭建起中拉文学创作者的互动平台，让更多读者及时了解双方的优秀文学作品和作家，共同丰富人类的精神家园。

中国诗歌学会秘书长王山则强调，从历史走到今天，中拉从未因地理距离的遥远而中断文字的沟通，未来中拉诗歌的交流将在新平台上持续深入进行。

中拉国际写作行动项目旨在促进拉丁美洲与中国在文学、影视、艺术等领域的合作交流，为中国与拉美文化交流建立起一座大容量、多元化的立体平台。该项目由智利聂鲁达基金会、智利作家协会、哥伦比亚麦德林国际诗歌节组委会、墨西哥城国际诗歌节组委会、委内瑞拉国际诗歌节组委会等15家机构联合发起，内容包括中拉国际诗歌双联赛、文学著作翻译和出版，以及作家互访与交流等文化活动。

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