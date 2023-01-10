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“和合”当选“中日韩精神——2023年度汉字”

2023年01月10日05:37 | 来源：新华网
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新华社首尔1月9日电（记者陆睿 周思雨）由中日韩合作秘书处发起的“中日韩精神——2023年度汉字”评选结果9日在韩国首尔揭晓，“和合”以最高票当选。

中日韩合作秘书处副秘书长坂田奈津子在公布结果时表示，三国民众选择“和合”，表达了对三国合作推动东亚地区共同繁荣与和谐的美好期望。

该活动是秘书处举办的首届年度汉字评选活动，旨在立足中日韩三国共同文化价值，促进民心相通。两轮票选活动于2022年12月1日至12月31日举行，中日韩民众积极参与。首轮票选结束后，经中日韩三国专家商议，确定入围的12组汉字词。“和合”在第二轮投票中胜出，“相生”和“共感”分别位列第二、第三。

秘书处秘书长欧渤芊接受新华社记者采访时说，“和合”寓意“和平、和谐、和睦”，承载了在国际形势深刻变化的大背景下三国人民希望地区和平、三国和谐相处、促进繁荣发展的共同期盼。

2011年，中日韩政府为深化三国合作，在首尔成立常设国际组织——中日韩合作秘书处。秘书处设立以来，在三国政府指导下，积极为三国机制化合作提供支持，在经贸、文化、青年、媒体、灾害管理等领域主办众多合作项目，成为三国深化合作的主要平台。

(责编：杨光宇、袁勃)

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