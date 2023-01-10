本报记者 彭 敏

墨西哥农业和农村发展部发布的最新报告显示，2022年前10个月，墨西哥农产品出口创历史新高，出口额达416.02亿美元，同比增长13.88%。同期，墨西哥农产品贸易顺差为57.7亿美元，处于近年来的较高水平。墨西哥政府持续加大农业领域投入，不但保障了国内农产品稳定供应，还成为全球重要的农产品出口国。

作为拉美地区人口大国，墨西哥重视发展农业。近年来，该国在北部和中西部地区建立新的农业基地，规模化种植鳄梨、黑莓、草莓、番茄、小麦、玉米和高粱等农产品，满足国内外市场需求。据墨西哥农业和农村发展部介绍，2021年墨西哥成为世界第七大农产品出口国，农产品销往全球192个国家和地区。鳄梨和番茄是出口主打农产品，2022年前8个月出口总额分别达到25亿美元、17亿美元。根据经合组织和联合国粮农组织共同发布的农业展望报告，预计到2030年墨西哥鳄梨出口量将达到250万吨，占全球出口总量的63%。

虽然是农业大国，但墨西哥土壤退化情况较为严重。有统计显示，受持续干旱等因素影响，该国64%的土地出现一定程度退化。为此，墨西哥出台《可持续农业国家土壤战略》，推动制定《土地总法》，成立国家土地发展委员会，从国家层面协调解决土壤退化难题。通过在全国推广保护性农业，减少对土壤的损害，增加有机物对土壤的覆盖，土壤的肥力逐步提高，农作物产量得到提升。

为持续激发农业领域增长潜力，将农产品打造成更具竞争力的出口产品，墨西哥政府制定了促进农业生产的六项措施。包括提供资金支持，并向中小农户倾斜；增加对生物领域的投入，提供高质量的种子、肥料等产品和服务；完善技术支持和专业援助系统，促进农业技术成果转化，提高农业生产力；创建微型、中小型农业公司，建立本地生产网络，帮助中小农户加入价值链，改善农村地区经济；加强检验检疫工作，建立健康可持续的农产品系统；允许各地采取措施确保农产品的持续供应和再分配，促进市场多元化发展。

根据墨西哥政府公布的预算案，2023年分配给农业和农村发展部的预算从550亿比索（1元人民币约合2.8比索）增加到700亿比索，同比增长27%，主要用于稳定大米、豆类、玉米和小麦等基本谷物的种植，增加中小农户收入。墨西哥农业和农村发展部预计，2022年全国粮食产量有望达到2.94亿吨。

（本报墨西哥城电）

《 人民日报 》（ 2023年01月10日 17 版）

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