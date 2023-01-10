杨成玉

近来，围绕美国《通胀削减法案》，美欧经贸分歧愈演愈烈，欧盟强烈谴责其为“贸易保护主义政策”。分歧的背后，既凸显双方产业结构性矛盾，也反映出美欧抢占未来绿色经济竞争优势的战略意图。

2022年8月，美国政府签署《通胀削减法案》，其中包括将提供高达3690亿美元补贴，以支持电动汽车、关键矿物、清洁能源及发电设施的生产和投资，其中多达9项税收优惠是以在美国本土或北美地区生产和销售作为前提条件。为了自身利益，美国违反世贸组织规则，采用产业政策方式实施巨额财政补贴，将对相关行业的全球贸易和投资造成严重扭曲，引发各国政府和产业界高度关注。欧盟认为，这一法案对欧洲的新能源汽车、可再生能源、电池和能源密集型产业构成歧视，变相鼓励欧洲新能源产业向美转移，进一步加速欧洲“去工业化”趋势。

长期以来，美欧产业发展趋同、优势塑造相近，竞争性大于互补性。欧洲作为相对的“后发者”，在其产业优势出现赶超美国的势头时，曾多次遭到来自美方的针对性打压、遏制。例如，上世纪90年代，欧洲通信业、制造业、金融业快速崛起，阿尔卡特、阿尔斯通、西门子、戴姆勒、法国巴黎银行、德国商业银行等在各自领域与美国企业争夺国际市场，甚至部分核心技术领先于美国。美国将《反海外腐败法》等国内法适用域外，发起“长臂管辖”，多家欧洲“工业之花”遭遇“天价罚金”，欧洲工业竞争力遭受重挫。进入21世纪，美欧在航空领域竞争加剧，美国波音对欧洲空客发起长达17年的航空补贴诉讼。此外，美欧在钢铝关税、数字服务税、科技企业监管、数据隐私保护等方面也在角力。

近年来，随着应对气候变化日益成为全球发展共识，绿色经济转型呈现巨大发展潜力。欧洲较早将绿色发展作为重要战略，在绿色产业链、脱碳技术、可再生能源、可持续金融等领域加速布局。欧洲力图借助绿色经济转型形成比较优势，以抢占新的全球竞争制高点。乌克兰危机发生后，欧洲进一步加速可再生能源转型。2022年5月，欧盟委员会发布计划，在2027年前增加投资2100亿欧元，进一步加大对风电、光伏、氢能等可再生能源投资。

不过，受能源供应短缺、通胀高企等不利影响，目前欧洲经济下行风险加剧，财政空间有限。美国在此背景下推出《通胀削减法案》，是以财政补贴等保护主义方式，吸引欧洲具有国际竞争力的绿色领域企业流向美国，既促进自身绿色经济转型，又挖欧洲绿色经济“墙角”。多位欧洲领导人认为，相关法案涉及的补贴措施严重扭曲市场，损害欧洲利益，可能引发各经济体“封闭市场”，“破坏已受到疫情冲击的关键供应链”。法国《观点》周刊网站指出，在多重危机冲击下，欧洲正面临产业、就业机会和资本流向美国的重大威胁。

当下美欧围绕绿色产业的分歧，本质上是对未来绿色经济优势的争夺。美国不会因欧洲的反对而有所松动，欧洲构建“零碳社会”的战略目标也不会轻言放弃。长期看，美欧在绿色经济领域的争夺拉锯及经贸分歧或将持续上演。

（作者为中国社会科学院欧洲研究所副研究员）

《 人民日报 》（ 2023年01月10日 17 版）

(责编：杨光宇、袁勃)