1月9日，泰国官员在位于曼谷东郊沙没巴干府的素万那普国际机场欢迎搭乘厦门航空MF833抵达的旅客。

拉 亨摄（新华社发）

本报曼谷1月9日电 （记者赵益普）当地时间1月9日12时许，厦门航空MF833厦门至曼谷航班搭载269名旅客平稳落地曼谷素万那普国际机场，这是中国实施“乙类乙管”后首批前往泰国的中国游客。泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷、泰国交通部长萨沙扬、泰国旅游和体育部长皮帕一同到机场接机，欢迎中国游客赴泰旅游。

“欢迎来到泰国！”阿努廷一行对刚刚落地的中国旅客表示热烈欢迎，并向旅客赠送精美礼品。

阿努廷表示，泰国将对来自所有国家的入境者一视同仁，不会对某一个国家的入境者采取特殊防疫措施。“泰国欢迎包括中国游客在内的所有国家的游客来旅游，这将给泰国旅游业复苏注入强劲动力，有助于泰国经济社会发展。”阿努廷说。

据了解，目前厦门航空执行厦门—曼谷、天津—曼谷客运定期航班，每周一班。春节前，厦航中泰航班预售客座率接近90%，客座率环比提升10%以上，部分日期航班已提前售罄。

《 人民日报 》（ 2023年01月10日 03 版）

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