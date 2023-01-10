人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“乙类乙管”后首批中国游客抵达泰国

2023年01月10日05:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　1月9日，泰国官员在位于曼谷东郊沙没巴干府的素万那普国际机场欢迎搭乘厦门航空MF833抵达的旅客。
　　拉 亨摄（新华社发）

　　本报曼谷1月9日电  （记者赵益普）当地时间1月9日12时许，厦门航空MF833厦门至曼谷航班搭载269名旅客平稳落地曼谷素万那普国际机场，这是中国实施“乙类乙管”后首批前往泰国的中国游客。泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷、泰国交通部长萨沙扬、泰国旅游和体育部长皮帕一同到机场接机，欢迎中国游客赴泰旅游。

　　“欢迎来到泰国！”阿努廷一行对刚刚落地的中国旅客表示热烈欢迎，并向旅客赠送精美礼品。

　　阿努廷表示，泰国将对来自所有国家的入境者一视同仁，不会对某一个国家的入境者采取特殊防疫措施。“泰国欢迎包括中国游客在内的所有国家的游客来旅游，这将给泰国旅游业复苏注入强劲动力，有助于泰国经济社会发展。”阿努廷说。

　　据了解，目前厦门航空执行厦门—曼谷、天津—曼谷客运定期航班，每周一班。春节前，厦航中泰航班预售客座率接近90%，客座率环比提升10%以上，部分日期航班已提前售罄。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月10日 03 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部