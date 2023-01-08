新华社北京1月8日电（记者邹多为）记者8日从海关总署获悉，新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后，全国首批入境旅客已在广州白云国际机场和深圳宝安国际机场顺利通关。

8日0时17分至23分左右，从加拿大多伦多、新加坡飞来的CZ312、ZH9024航班先后停靠广州白云国际机场、深圳宝安国际机场；1时32分，机上共搭载的387名入境旅客已全部顺利办结海关通关手续。

根据相关部署，2023年1月8日起，新型冠状病毒感染调整为“乙类乙管”且不再纳入检疫传染病管理。

海关总署署长俞建华表示，要平稳有序落实落细海关各项优化调整工作，密切关注落实情况的跟踪检查和动态评估，持续保持应急处置能力，主动联系配合地方联防联控机制，做好口岸疫情防控工作，切实筑牢口岸检疫防线。

海关总署卫生检疫司负责人表示，疫情防控政策调整后，海关将依法依规、统一规范、严格实施、平稳有序落实口岸卫生检疫工作。

一方面，对入境人员实施分类处置。自1月8日起，取消入境人员全员核酸检测，所有入境人员均需向海关申报入境前48小时内新冠病毒核酸检测结果。海关对健康申报正常且口岸常规检疫无异常的入境人员，放行进入社会面；对健康申报异常或出现发热等症状人员，由海关进行抗原检测，根据抗原检测结果和常规检疫情况实施分类处置。

另一方面，做好口岸新冠病毒监测工作。对经过口岸检疫排查疑似新冠病毒感染的人员采集咽拭子进行新冠病毒核酸检测，同时按照“多病同防”要求开展其他传染病的检测，对于新冠病毒核酸检测阳性标本按要求开展新冠病毒基因测序工作，实时跟踪掌握新冠毒株变异情况。

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