新华社北京1月3日电（记者温馨）外交部发言人毛宁3日表示，中方愿同国际社会加强沟通，共同努力战胜疫情，同时也认为部分国家采取仅针对中国的入境限制措施缺乏科学依据，一些过度做法更让人不能接受。

当日例行记者会上，有记者问：近期，中方宣布将对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，并出台中外人员往来暂行措施。很多国家对此表示欢迎，但有一些国家这几日开始对来自中国的旅客采取临时防疫措施，包括入境后检测、对阳性人员进行隔离等。请问中方对此有何评论？

毛宁说：“中方发布中外人员往来暂行措施后，不少国家反响热烈，我们对此表示赞赏，将继续因应疫情形势，不断优化调整防控措施，为中外人员安全健康有序往来创造更好条件，更好保障对外交流合作。”

“我们愿同国际社会加强沟通，共同努力战胜疫情，同时也认为部分国家采取仅针对中国的入境限制措施缺乏科学依据，一些过度做法更让人不能接受。”毛宁说，中方对试图操弄疫情防控措施以达到政治目的的做法表示坚决反对，将针对不同情况本着对等原则采取相应措施。

毛宁还应询介绍了中方同世卫组织举行视频会议的有关情况。

她说，疫情暴发以来，中国一直积极参与国际抗疫合作，第一时间同国际社会共同应对疫情挑战。针对疫情的新变化和抗疫面临的新形势，中国主管部门依法、及时、公开、透明发布了相关信息，并通过全球流感共享数据库分享了中国近期新冠病毒感染病例的病毒基因数据。

毛宁介绍，日前，中方主管部门与世卫组织专门举行了视频会议，双方就当前疫情形势、医疗救治、疫苗接种等技术议题进行了交流，并同意继续开展技术交流，助力全球早日终结疫情。

“我们注意到，近期多国卫生健康专家表示，中国目前流行的新冠毒株之前已经在世界其他各地传播，任何地方都有可能出现新的毒株，所以没有必要针对中国采取特别入境限制。”毛宁说，中方始终认为，各国的防疫措施应当科学适度，不应借机搞政治操弄，不应有歧视性做法，不应影响正常的人员交往和交流合作。

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