记者 龚仕建

佳片汇聚民心相通，千年丝路文明共生。1月3日，以电影的名义，丝路起点城市西安邀请电影人相聚于古都，共同参与由中央广播电视总台、陕西省人民政府、福建省人民政府主办的第九届丝绸之路国际电影节颁奖盛典。红毯星光熠熠，“金丝路奖”隆重揭晓，陕闽会旗交接，见证丝路精神薪火相传，电影力量生生不息。

丝绸之路国际电影节作为我国唯一以丝路命名的国际电影节，经过多年打磨，已经成为国家“一带一路”文化交流与合作的重要品牌。陕西以举办此次电影节为契机，深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述和党的二十大精神，更大力度支持“西部影视”做大做强，讲好陕西故事，传播好中国声音，弘扬丝路精神，传承丝路文化，积极服务对外文化交流，为繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义文化强国作出应有贡献。

“金丝路奖” 揭晓 共享丝路电影新作品

今年是“一带一路”倡议发起十周年，丝绸之路国际电影节也走过了九个年头，进一步推动丝路文化交流、民心相通、文明互鉴。本届丝路电影节共吸引来自90个国家和地区的1598部影片报名参与竞赛单元，“金丝路奖”为国内外电影创作者提供了展示与交流的平台。通过国际评委会的评审，竞赛单元“金丝路奖”获奖名单在颁奖盛典上揭晓。

与往届电影节邀请电影专业人士颁奖不同，本届丝路电影节特别邀请了从事电影行业工作的普通劳动者担任颁奖嘉宾，有电影排片员、胶片修复师、电影资料库管员、电影机收藏家、胶片洗印师、电影放映员等。他们分享自己和电影的故事，让大家看到了大银幕星光璀璨的背后，有无数热爱电影的人在默默付出。他们与刁亦男、万玛才旦、吴京、霍建起、颜丙燕、刘晓光、张俪、田启文、何晟铭、骆达华、颜丹晨、白志强、冯波、岳红、马苏、黄圣依、黄景瑜、赵宁宇、李梦、陈嘉上等颁奖嘉宾共同颁出十座“金丝路奖”奖杯。

《亲密》（比利时/荷兰/法国）获得最佳影片奖；执导《亲密》的卢卡斯·德霍特获得最佳导演奖；最佳编剧奖颁发给《漫长的告白》（中国）的编剧张律；最佳女演员奖花落《我是兔子王》（新西兰）的主演埃茜·戴维斯；最佳男演员奖被《中间人》（挪威/加拿大/德国/丹麦）的主演帕尔·斯威尔·哈根捧走；杰丝敏·特丽卡凭借《马赛尔》（意大利/法国）获得最佳新锐导演奖；格翰·提亚吉凭借《加尔各答往事》（印度）获得最佳摄影奖；《长津湖之水门桥》（中国）获得最佳视觉效果奖；最佳纪录片是《云雾中的孩子》（越南）；最佳动画片是《穿越》（法国/德国/捷克）。

颁奖盛典 表达当代丝路新魅力

本届丝路电影节颁奖盛典从电影文化出发，以丝路文化为纽带，挖掘电影情感与情绪的艺术魅力，搭载年轻潮流、温暖共情的文艺表达，让西安散发出当代中国的特殊魅力。

晚会在合唱《给电影人的情书》中拉开帷幕，讲述电影人历经坎坷，不改少年之心，执着追梦的故事。群星齐聚的丝路电影节颁奖盛典演出精彩纷呈。

黄圣依表演的情景音乐秀《开在心里的花》，在浪漫歌曲中邀请大家和爱人一起踏上爱的电影之旅。歌曲《丝绸之路》串联起不同国家、不同民族的希望与骄傲，让更多人参与到丝路文化的构建中来。青春唱演《理想》述说着无数电影人远大的抱负、鲜活的青春、坚定的信念。孙楠带来的歌曲《生生不息》体现了中国电影人靠愚公移山的志气、滴水穿石的毅力，脚踏实地，埋头苦干，才有中国电影事业的繁荣发展，生生不息。大型歌舞秀《灯火里的中国》展现出我们的祖国是一个充满人间烟火气的伟大国度，是亿万人民用心凝结了无数的星火和光亮。

成果丰硕 呈现中国电影新动能

丝绸之路国际电影节以独特的艺术气质，成为传承丝路精神、弘扬丝路文化的生动载体。为期5天的第九届丝绸之路国际电影节以“丝路通世界·光影耀长安”为主题，通过线上线下电影展映、丰富多彩的电影特色活动，给古都西安市民带来了一场光影盛宴，同时也为电影行业的发展提供前行的新动力。

电影节活动期间，全省41家影院149部中外电影集中展映382场，线上免费展映影片85部，“塬上”电影视觉艺术展，又见·“西部电影的海报艺术与跨时代新生”展等活动都表达了其文化惠民的初心。

多部新片在本届丝路电影节上举办首映式，电影人在论坛单元思想交锋，在电影力量单元为影坛生力军助力，西部电影研究中心揭牌成立，《中国电影史》英文版首次发布，电影与城市——中国电影外景地经济系列活动等为电影发展探索新路径、研究新方案、寻求新动能，推动中国电影高质量、可持续繁荣发展。

千百年前，先辈们从西安出发，踏上筚路蓝缕的驼铃之路；从福州启航，奔赴惊涛骇浪的扬帆征程。颁奖盛典上，陕闽交旗仪式见证西安与福州山海相携连丝路，和衷共济架心桥。

(责编：徐祥丽、常红)