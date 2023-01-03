人民网开罗1月3日电 （记者黄培昭）经为期几个月筹备和9天教学，“汉语桥”线上团组——埃及博物馆中文导游在线冬令营于12月31日圆满落幕。学员们在闭营仪式上展示了自己的学习成果。

“让中国人民知道埃及！”

教学资源短缺是埃及中文导游教育的突出短板。河北科技大学埃及研究中心聚焦埃及旅游中文研发工作，联合中埃数十名专家学者共同研制相关课程，首期以动漫形式呈现的埃及博物馆20件精品文物中文讲解教学视频深受学员欢迎。学员们纷纷表示“有意思”“很有帮助”，学员江帆说视频中除了课文以外，还配有阿中翻译、汉字、拼音和图片，这些元素让学习过程更加有趣。她迫切希望可以向中国游客介绍这些文物，让中国人民知道埃及。学员以莲也向中国人民发出邀请，她希望大家都能到埃及看看。

“中国人民和埃及人民永远是‘老铁’”

民心相通需要文明对话。本次冬令营在教学内容策划上致力于人类古老文明的传承，在中埃两大文明之间架起沟通对话之桥，激起了学员对中埃文明对话的浓厚兴趣。学员胡易欢借用刚刚在《胡夫国王坐像》录播课程中学会的“老铁”一词表达心声：“希望中国人民和埃及人民永远是‘老铁’”，她希望在未来可以成为埃及中文导游，为两国的心灵沟通作出贡献。学员孟休之希望进一步探究中华文明，他认为金字塔是埃及的象征，而长城则是中国的象征，“如果有机会到中国，想去参观长城。”

“我们都爱中文”

随着中埃友好不断走向深入，埃及的中文热持续升温，母子同学、父子同学、兄弟姐妹同学中文现象日益多见。学员夏冰和夏雨是一对双胞胎姐妹，她们都非常喜欢中文，也很喜欢中国文化。这次冬令营加深了两姐妹对中国的了解，她们学习了中国概况、中国的博物馆等新知识，激发了更高的学习热情，姐妹二人希望到中国看看，和更多中国朋友面对面交谈。学员昭敏同样也热爱中文和中国文化，冬令营中有关中国文化的介绍让她认识了中国的许多有趣的地方，她希望到中国留学，亲自到这些地方玩一玩。

“我要重新考虑自己的职业规划”

埃及是旅游资源大国，旅游业是埃及的支柱产业。冬令营旨在培养优秀的中文导游人才，促进中埃旅游文化交流，课程设计与执行帮助学员加深了对导游职业的理解，感受到了导游职业的独特魅力。学员苏贝贝原本的职业规划是做一名口语翻译，但这次冬令营让她觉得成为一名埃及中文导游是一件很有趣也很有意义的事情，她开始再次考虑自己的职业规划。学员王云也很想成为一名中文导游，把埃及的历史文化遗产介绍给中国朋友，让中国朋友们更加了解埃及。

本次冬令营由教育部中外语言交流合作中心主办，河北科技大学联合开罗中国文化中心、河北旅游职业学院、苏伊士运河大学孔子学院共同承办。

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