新华社巴西利亚1月2日电 新闻分析：巴西新政府开启“团结与重建”之路

新华社记者卞卓丹 陈威华

巴西新总统卢拉1月1日宣誓就职，拉美最大国家和最大经济体迎来新的掌舵人。卢拉在就职演说中强调，新政府将致力于“团结与重建”，解决当前巴西面临的种种危机与挑战，推动巴西重返世界主要经济体行列。

在就职演讲中，卢拉呼吁国家团结与社会包容，要求持不同政治立场的人们放下仇恨。实际上，卢拉自组阁伊始便着意突出“多党联合”特色，新一届内阁37名部长来自9个政党，其中，胜选的劳工党仅占10席。卢拉联合多党组建新内阁的做法符合期盼团结和解、反对政治极化的多数民意，减少了施政过程中可能遇到的障碍。

同时，巴西经济目前呈现较为稳固的复苏态势。国际货币基金组织预测，2022年巴西将位列世界第12大经济体，2023年或将重返世界前十行列。而推行再工业化等国家发展规划、减小贫富差距、解决饥饿问题、改善治安环境、增强社会发展可持续性等，已成为全国各阶层共识，有利于卢拉政府在这些领域的相关政策措施得到社会广泛认可与支持。

此外，卢拉高度重视对外事务。未来，巴西将通过南方共同市场、拉美和加勒比国家共同体、金砖国家等机制凸显其在区域和新兴经济体的影响力，利用亚马孙雨林等具有世界意义的环境资源从气候、生态、环保等领域着手重塑自身全球影响力，巴西国际地位有望得以提升。

巴西舆论对国家的“团结与重建”信心十足，正如政治观察家马塞洛所言，如果卢拉和新一届巴西政府凭借丰富的执政经验和政治能力，在开局之年取得较好政绩，那么目前较为胶着的政治局面必将得到全面改观，拉美最大经济体也将迎来更加美好的未来。

分析人士认为，巴西的“团结与重建”难以一蹴而就。在“团结”方面，巴西近年来受到政治极化和民意分裂影响，直至新总统就职日，上届总统博索纳罗的支持者们仍试图通过抗议示威等各种形式挑战大选结果，而巴西新一届国会参众两院第一大党均为博索纳罗所在的自由党。

在“重建”领域，巴西经济复苏还在爬坡过坎，通胀、失业等民生问题虽有缓解但仍很难从根本上解决，饥饿问题已影响低收入群体的生活。在疫情反复、通胀持续、消费低迷、美联储持续收紧货币政策等内外因素冲击之下，卢拉推行再工业化和家庭补助金等一系列新经济政策和社会平等化措施的计划，可能遭遇更多干扰，巴西民众期待改善就业和收入状况的愿望要变为现实，还需较长时间。

由于近年来巴西遭遇内外部不确定因素持续干扰，要实现“团结与重建”的美好愿景，卢拉及其执政团队任重道远。不过，巴西媒体指出，目前，举国上下都对卢拉领导的新一届政府的治理能力和经济政策寄予厚望。如果在开局之年政绩出色，卢拉政府和巴西发展前景可期。

(责编：高歌、刘叶婷)