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卢拉宣誓就任巴西总统

2023年01月03日09:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴西利亚1月1日电 （记者邵世均）1日下午，卢拉在首都巴西利亚宣誓就职，正式成为巴西联邦共和国第39任总统。这是卢拉在时隔12年后，第三次成为国家元首。

当地时间下午3时许，卢拉在国会众议院大厅宣誓就职并发表演讲。他指出，未来四年新政府将致力于解决经济衰退，改善贫穷居民生活，实现种族和性别平等，恢复在卫生、教育和科学领域的资金投入，并结束对亚马孙森林的砍伐，带领巴西走出“破坏、野蛮和仇恨的时代”。

在签署总统就职保证书时，卢拉没有使用由国会提供的签字笔，而是使用了一支由皮奥伊州支持者在1989年向其赠送的笔。皮奥伊州是巴西发展较为落后的州之一，也是卢拉此前推行家庭补助金计划最早的州，因此使用这只笔非常具有象征意义。

演讲结束后，卢拉偕夫人乘坐敞篷轿车前往总统府，一路上向身着代表劳工党的红色服装、聚集在街道两边欢呼的支持者频频挥手致意。在总统府举行的就职典礼上，卢拉与包括原住民、残障人士、黑人儿童、工人和妇女在内的8位社会各界代表们一起走上总统府前的斜坡，随后在代表们手中接过象征总统权力的绶带。此举打破了自1985年以来由离任总统移交总统绶带的传统。

在总统府前，卢拉面向民众再次发表演讲，强调将为所有巴西人执政，消除饥饿和不平等问题，同时呼吁所有巴西人团结起来，随时准备以和平的方式应对任何试图破坏民主的极端主义袭击。

卢拉曾在2003年至2010年两度担任总统，卸任时支持率高达90%，被评为巴西历史上最受欢迎的总统。2022年10月，卢拉作为劳工党候选人再次参加总统竞选，在第二轮投票中以微弱优势战胜自由党候选人、时任总统博索纳罗，再次当选巴西总统。

(责编：燕勐、常红)

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